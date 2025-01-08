Розвіяли міф про людей похилого віку: високий тиск не ушкоджує мозок літніх людей, заявили вчені

Проблеми з тиском часто мають великий вплив на найрізноманітніші ділянки нашого організму. Однак нещодавно вчені з'ясували, що у людей віком 90 років і старше його вплив на мозок відрізняється від звичної нам картини пошкоджень.

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Нещодавнє дослідження, проведене Каліфорнійським університетом в Ірвайні, виявило нові нюанси, що стосуються чинників ризику серцево-судинних захворювань і здоров'я мозку у людей у віці 90 років і старше. Тривалий час вченими вважалося, що високий тиск може серйозно ушкоджувати мозок у людей з цієї категорії, проте нова наукова робота представила інший погляд на це твердження, пише University of California Irvine.

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Опубліковане в журналі Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association, дослідження спростувало давні уявлення дослідників про зв'язок високого тиску та діабету з пошкодженням судин головного мозку в літніх людей. Хоча ці захворювання, як відомо, сприяють зниженню когнітивних здібностей у молодших груп населення, наукова робота не виявила значної кореляції між цими факторами та судинними пошкодженнями мозку в людей віком 90+.

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Доктор Раві Раджмохан, клінічний інструктор неврології в Каліфорнійському університеті в Ірвайні та провідний автор дослідження, підкреслив складність взаємозв'язку між здоров'ям судин і старінням мозку. Він зазначив: "Протягом десятиліть ми знали, що такі чинники, як високий тиск і діабет, можуть пошкоджувати кровоносні судини в мозку, підвищуючи ризик зниження когнітивних здібностей і недоумства. Однак наше дослідження показало, що з віком ці закономірності можуть змінюватися".

Під час дослідження, що є частиною дослідження 90+ Національного інституту з проблем старіння, вчені проаналізували дані 267 учасників. З огляду на такі змінні, як вік, стать і освіту, дослідники визначили, що традиційні фактори ризику, такі як високий тиск і діабет, все ж не відповідали наявності змін у мозку в цій віковій групі. Це свідчить про потенційну зміну розуміння того, як ці стани впливають на здоров'я мозку в літніх людей, що своєю чергою може змінити підходи до лікування цієї групи.

Дослідження також показало, що деякі лікарські препарати можуть чинити захисну дію проти пошкодження мозку. Сечогінні препарати були пов'язані зі зниженням ризику розвитку атеросклерозу, а бета-блокатори і судинорозширювальні засоби знижували ймовірність розвитку церебральної амілоїдної ангіопатії — стану, пов'язаного з накопиченням білка в кровоносних судинах мозку. Доктор Раджмохан припустив, що ці результати можуть бути наслідком ефективного лікування або упередженого ставлення до помилки того, хто вижив, коли люди з важкими факторами ризику, які не піддаються лікуванню, або з факторами ризику, які не піддаються лікуванню, не досягають такого похилого віку.

Наслідки цього дослідження дуже глибокі та потенційно можуть прокласти шлях до більш персоналізованих підходів до управління серцево-судинним здоров'ям та його впливом на мозок у літніх людей. Доктор Раджмохан наголосив на необхідності подальших досліджень, особливо щодо потенційної прямої користі препаратів, що знижують артеріальний тиск, для зменшення пошкодження судин головного мозку та ризику розвитку деменції.

Деменція ж залишається основною причиною інвалідності та залежності серед літніх людей, але досягнення в галузі медичних втручань та її супроводу значно збільшили тривалість і якість життя хворих.

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Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.