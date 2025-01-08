"Найздоровіший сніданок у світі": люди, які прожили 100 років, діляться секретним рецептом

Відкриття Дена Бюттнера не тільки демонструє силу традиційної кухні, а й наголошує на важливості простих, натуральних інгредієнтів для підтримки здоров'я і довголіття.

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Ден Бюттнер, який присвятив два десятиліття вивченню секретів довголіття, виявив у коста-риканському селі Нікоя рецепт сніданку, який допомагає місцевим жителям доживати до 100 років. Ця страва, названа "найздоровішим сніданком у світі", має безліч корисних властивостей, включно зі зниженням кров'яного тиску і зменшенням ризику розвитку раку. Про це пише The Mirror.

В основі рецепта — поєднання простих, але поживних інгредієнтів: чорні боби, довгозерний білий рис, кукурудзяні тортильї, цибуля, червоний перець, місцеві трави та спеції. Кукурудзяні тортильї, зроблені з тіста, замішаного на деревній золі, збагачені вітаміном B, а чорні боби багаті антиоксидантами, калієм і вітамінами групи B. Це поєднання продуктів створює повноцінний білок, що містить усі необхідні амінокислоти для підтримки здоров'я організму.

"Чорна квасоля містить ті ж антоціани, що й чорниця, які допомагають очищати товсту кишку, знижувати тиск і регулювати рівень інсуліну", — пояснює Бюттнер.

Ілюстративне фото Фото: tonodiaz/Freepik

Водночас кукурудзяні тортильї є джерелом складних вуглеводів із низьким глікемічним індексом, що важливо для підтримання рівня енергії.

Не менш дивовижною виявилася місцева кава з сорту "горохова ягода". Завдяки високому вмісту антиоксидантів і кофеїну, вона сприяє прискоренню метаболізму і поліпшенню роботи організму. Примітно, що весь сніданок обходиться в $4,23 (трохи більше ніж 170 гривень) за порцію і може бути приготований заздалегідь на весь тиждень, що робить його доступним і практичним.

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені з Гарварду знайшли те, що допомагає жити довше. Вони переконані в тому, що відповідь на це питання весь цей час ховалася у нас під носом.

Також ми розповідали про те, як 106-річна жінка розкрила секрет довголіття. У будинку для літніх людей, де зараз проживає Флоренс Хакман, стверджують, що жінка досі зустрічається зі своїми друзями та вболіває за улюблену спортивну команду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.