"Самый здоровый завтрак в мире": люди, прожившие 100 лет, делятся секретным рецептом

Открытие Дэна Бюттнера не только демонстрирует силу традиционной кухни, но и подчеркивает важность простых, натуральных ингредиентов для поддержания здоровья и долголетия.

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Дэн Бюттнер, посвятивший два десятилетия изучению секретов долгожительства, обнаружил в коста-риканской деревне Никоя рецепт завтрака, который помогает местным жителям доживать до 100 лет. Это блюдо, названное "самым здоровым завтраком в мире", обладает множеством полезных свойств, включая снижение кровяного давления и уменьшение риска развития рака. Об этом пишет The Mirror.

В основе рецепта — сочетание простых, но питательных ингредиентов: черные бобы, длиннозерный белый рис, кукурузные тортильи, лук, красный перец, местные травы и специи. Кукурузные тортильи, сделанные из теста, замешанного на древесной золе, обогащены витамином B, а черные бобы богаты антиоксидантами, калием и витаминами группы B. Это сочетание продуктов создает полноценный белок, содержащий все необходимые аминокислоты для поддержания здоровья организма.

"Черная фасоль содержит те же антоцианы, что и черника, которые помогают очищать толстую кишку, снижать давление и регулировать уровень инсулина", — поясняет Бюттнер.

Иллюстративное фото Фото: tonodiaz/Freepik

В то же время кукурузные тортильи являются источником сложных углеводов с низким гликемическим индексом, что важно для поддержания уровня энергии.

Не менее удивительным оказалось местное кофе из сорта "гороховая ягода". Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и кофеину, он способствует ускорению метаболизма и улучшению работы организма. Примечательно, что весь завтрак обходится в $4,23 (чуть больше 170 гривен) за порцию и может быть приготовлен заранее на всю неделю, что делает его доступным и практичным.

Напомним, Фокус писал, что ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше. Они убеждены в том, что ответ на этот вопрос все это время прятался у нас под носом.

Также мы рассказывали о том, как 106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. В доме престарелых, где сейчас проживает Флоренс Хакман, утверждают, что женщина до сих пор встречается со своими друзьями и болеет за любимую спортивную команду.

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