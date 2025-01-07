COVID-19 змінив їхній світ: як пандемія вплинула на догляд за дітьми, хворими на рак

Рак мозку в дітей є особливо складним видом онкології, що вимагає ретельного спостереження лікарів і всеосяжної підтримки сім'ї. Однак нещодавно вчені дізналися, як нещодавня пандемія вплинула на родичів хворих і їхню можливість допомогти їм.

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Дослідники з Кембриджського та Ланкастерського університетів провели перше ретельне дослідження впливу пандемії COVID-19 на діагностику, лікування та поточний догляд за дітьми та підлітками з пухлинами мозку. Ця важлива робота пролила світло на багатогранні проблеми, з якими стикаються сім'ї та медичні працівники, і запропонувала практичні рекомендації щодо пом'якшення наслідків подібних потрясінь у майбутньому, пише Cambridge University Hospitals.

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Дитячі пухлини мозку — другий за поширеністю вид дитячого раку у Великій Британії, де щорічно реєструється близько 500 нових випадків. Своєчасна діагностика має вирішальне значення, оскільки затримки можуть ускладнити лікування і підвищити ризик смертності або тривалої інвалідності. Однак під час пандемії встановлення діагнозу було ускладнене через порушення роботи закладів первинної медичної допомоги та освітніх установ, а також через скорочення доступу до очних консультацій.

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Дослідження, опубліковане в журналі British Medical Journal Open, очолили Ібрагім Джаллох, консультант-нейрохірург з лікарні Адденбрука, і професор Рейчел Ісба з Ланкастерської медичної школи та дитячої лікарні Олдер-Хей. Команда вчених провела інтерв'ю з 20 опікунами, 10 дітьми і 16 зацікавленими особами, включно з медичними працівниками та представниками благодійних організацій, по всій Великій Британії.

Учасники розповіли про свій досвід, починаючи з появи симптомів і закінчуючи відновленням після лікування, виявивши найважливіші больові точки та сфери, що потребують поліпшення. Основні висновки дали змогу виокремити п'ять основних тем: труднощі під час вступу в систему охорони здоров'я, напружене сімейне життя в умовах обмежень свобод, проблеми у встановленні ефективної комунікації з медичними працівниками, обмежена емоційна та практична підтримка, а також поточні проблеми у сфері догляду на рівні спільноти.

Обмеження на відвідування лікарень, вимоги масок і соціальне дистанціювання були особливо складними, посилюючи емоційне навантаження на сім'ї та ускладнюючи взаємодію з медичними працівниками, з'ясували автори. Сім'ї висловлювали подяку медичному персоналу за співчуття і підкреслювали важливість товариського спілкування під час лікування.

Однак перехід до домашнього догляду для багатьох залишався схожим на ізоляцію, а люди, які доглядають за хворими, часто не отримували належної підтримки та керівництва. Джаллох підкреслив, що дослідження дає практичні рекомендації сім'ям і зацікавленим сторонам для зміцнення систем охорони здоров'я під час майбутніх глобальних криз. Професорка Ісба зі свого боку зазначила, що результати дослідження є життєво важливим ресурсом для забезпечення більш комплексного та ефективного реагування під час пандемії.

Такі дослідження закладають основу для підвищення стійкості систем охорони здоров'я, забезпечуючи вразливим групам населення безперебійну допомогу навіть у надзвичайних ситуаціях, вважають автори.

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