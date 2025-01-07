COVID-19 изменил их мир: как пандемия повлияла на уход за детьми, больными раком

Рак мозга у детей является особо сложным видом онкологии, требующим тщательного наблюдения врачей и всеобъемлющей поддержки семьи. Однако недавно ученые узнали, как недавняя пандемия повлияла на родственников больных и их возможность помочь им.

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Исследователи из Кембриджского и Ланкастерского университетов провели первое тщательное исследование влияния пандемии COVID-19 на диагностику, лечение и текущий уход за детьми и подростками с опухолями мозга. Эта важная работа пролила свет на многогранные проблемы, с которыми сталкиваются семьи и медицинские работники, и предложила практические рекомендации по смягчению последствий подобных потрясений в будущем, пишет Cambridge University Hospitals.

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Детские опухоли мозга — второй по распространенности вид детского рака в Великобритании, где ежегодно регистрируется около 500 новых случаев. Своевременная диагностика имеет решающее значение, поскольку задержки могут осложнить лечение и повысить риск смертности или длительной инвалидности. Однако во время пандемии постановка диагноза была затруднена из-за нарушения работы учреждений первичной медицинской помощи и образовательных учреждений, а также из-за сокращения доступа к очным консультациям.

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Исследование, опубликованное в журнале British Medical Journal Open, возглавили Ибрагим Джаллох, консультант-нейрохирург из больницы Адденбрука, и профессор Рейчел Исба из Ланкастерской медицинской школы и детской больницы Олдер-Хей. Команда ученых провела интервью с 20 опекунами, 10 детьми и 16 заинтересованными лицами, включая медицинских работников и представителей благотворительных организаций, по всей Великобритании.

Участники рассказали о своем опыте, начиная с появления симптомов и заканчивая восстановлением после лечения, выявив важнейшие болевые точки и области, требующие улучшения. Основные выводы позволили выделить пять основных тем: трудности при вступлении в систему здравоохранения, напряженная семейная жизнь в условиях ограничений свобод, проблемы в установлении эффективной коммуникации с медицинскими работниками, ограниченная эмоциональная и практическая поддержка, а также текущие проблемы в сфере ухода на уровне сообщества.

Ограничения на посещение больниц, требования масок и социальное дистанцирование были особенно сложными, усугубляя эмоциональную нагрузку на семьи и усложняя взаимодействие с медицинскими работниками, выяснили авторы. Семьи выражали благодарность медицинскому персоналу за сострадание и подчеркивали важность товарищеского общения во время лечения.

Однако переход к домашнему уходу для многих оставался схожим изоляцией, а ухаживающие за больными люди часто не получали должной поддержки и руководства. Джаллох подчеркнул, что исследование дает практические рекомендации семьям и заинтересованным сторонам для укрепления систем здравоохранения во время будущих глобальных кризисов. Профессор Исба в свою очередь отметила, что результаты исследования являются жизненно важным ресурсом для обеспечения более комплексного и эффективного реагирования во время пандемии.

Подобные исследования закладывают основу для повышения устойчивости систем здравоохранения, обеспечивая уязвимым группам населения бесперебойную помощь даже в чрезвычайных ситуациях, считают авторы.

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