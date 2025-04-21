Пара купила дом и через несколько месяцев заметила нечто неожиданное (видео)

Бранден Гурганус из Северной Каролины (США) вместе с женой наткнулся на "капсулу времени", которая осталась от прежних владельцев жилья.

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Об этом американец рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Переезд в новый дом для пары из Северной Каролины (США) обернулся неожиданно трогательным открытием. Через несколько месяцев после новоселья Бранден Гурганус и его жена обнаружили внутри старого шкафа нацарапанные надписи, оставленные прежними жильцами — двумя девочками по имени Меган и Эрин. Записи, датированные 2008 годом, стали для новых владельцев своеобразной капсулой времени, полной детских воспоминаний и эмоций.

На стенах шкафа остались послания вроде: "Счастливого Рождества", "Они наконец-то закончили школу", "Мы больше не подходим друг другу". Вместо того чтобы закрасить надписи, пара решила сохранить их. Видео, опубликованное под ником @bgurganus252, набрало более 2,9 миллиона просмотров и вызвало бурю эмоций в комментариях. Однако самое удивительное произошло позже. Одна из девушек, оставивших послания, узнала старый шкаф.

"Ух ты, TikTok — это безумие! У меня слезы на глазах. Это был дом моих бабушки и дедушки. Мы с двоюродным братом годами писали в этих шкафах", — написала она под видео.

На стенах шкафа остались послания от прежних владельцев дома Фото: TikTok

К обсуждению присоединился и другой пользователь, указав, что это был дом его родителей, а девочки — его дочь и племянница. Один пользователь также признался, что не смог закрасить таблицу роста на дверной раме, оставленную детьми прежнего владельца. Другие рассказали о найденных записях, которые решили сохранить в новых домах.

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