Пара купила будинок і через кілька місяців помітила щось несподіване (відео)

Бранден Гурганус із Північної Кароліни (США) разом із дружиною натрапив на "капсулу часу", яка залишилася від колишніх власників житла.

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Про це американець розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Переїзд у новий будинок для пари з Північної Кароліни (США) обернувся несподівано зворушливим відкриттям. Через кілька місяців після новосілля Бранден Гурганус і його дружина виявили всередині старої шафи подряпані написи, залишені колишніми мешканцями — двома дівчатками на ім'я Меган і Ерін. Записи, датовані 2008 роком, стали для нових власників своєрідною капсулою часу, сповненою дитячих спогадів та емоцій.

На стінах шафи залишилися послання на кшталт: "Щасливого Різдва", "Вони нарешті закінчили школу", "Ми більше не підходимо одне одному". Замість того щоб зафарбувати написи, пара вирішила зберегти їх. Відео, опубліковане під ніком @bgurganus252, набрало понад 2,9 мільйона переглядів і викликало бурю емоцій у коментарях. Однак найдивовижніше сталося пізніше. Одна з дівчат, які залишили послання, впізнала стару шафу.

"Ух ти, TikTok — це безумство! У мене сльози на очах. Це був дім моїх бабусі й дідуся. Ми з двоюрідним братом роками писали в цих шафах", — написала вона під відео.

На стінах шафи залишилися послання від колишніх власників будинку Фото: TikTok

До обговорення долучився й інший користувач, вказавши, що це був дім його батьків, а дівчатка — його дочка і племінниця. Один користувач також зізнався, що не зміг зафарбувати таблицю зросту на дверній рамі, залишену дітьми колишнього власника. Інші розповіли про знайдені записи, які вирішили зберегти в нових будинках.

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