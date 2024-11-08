Оздоровитися за 20 хвилин: учені розповіли про доступний спосіб зниження тиску

Високий тиск є причиною цілої низки найсерйозніших ускладнень і часто люди покладаються лише на ліки для його регулювання. Однак вчені назвали більш доступний простий метод, який може допомогти при проблемах з ним.

Недавнє дослідження Сіднейського університету та Університетського коледжу Лондона показало, що навіть мінімальне збільшення щоденної активності може призвести до значного зниження тиску, сприяючи поліпшенню здоров'я серця. Такі прості й доступні активності вкрай важливі, оскільки можуть поліпшити стан і зовсім врятувати життя мільйонів людей, пише Surrey Live.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Circulation, узяли участь понад 14 000 осіб із п'яти країн, які відстежували свою фізичну активність за допомогою пристроїв, які носили на ногах. Примітно, що всього п'ять додаткових хвилин фізичних вправ на день корелювали зі зниженням рівня артеріального тиску, зокрема, на 0,68 міліметра ртутного стовпчика (мм рт. ст.) систолічного і 0,54 мм рт. ст. діастолічного.

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Такі незначні зміни в способі життя можуть запропонувати доступні варіанти поліпшення серцево-судинного здоров'я, особливо для людей, які не можуть присвятити себе тривалішим або інтенсивнішим заняттям, вважають автори. У дослідженні враховували різні види активності, включно із сном, сидячим способом життя, стоянням, повільною ходьбою, бадьорою ходьбою та енергійними вправами. За словами доктора Джоанни Блоджетт, першої авторки дослідження, отримані результати свідчать про те, що ключову роль у зниженні артеріального тиску відіграють фізичні вправи, а не менш інтенсивні форми руху, навіть якщо ці вправи зводяться до підйому сходами чи бадьорою ходьбою до найближчого будинку.

Заміна всього 20 хвилин бездіяльності фізичними вправами призвела до ще більшого зниження артеріального тиску, що підкреслює, що інтенсивність і тривалість фізичної активності мають певне значення, зазначили автори. Ба більше, збільшення тривалості сну також було пов'язане зі зниженням артеріального тиску, що свідчить про те, що збалансований спосіб життя, який містить у собі достатній відпочинок і незначну активність, може в сукупності підтримувати здоров'я серця. Провідний дослідник професор Еммануель Стаматакіс, прокоментував ширші наслідки, сказавши: "Високий тиск — одна з найсерйозніших проблем охорони здоров'я в усьому світі... Але, як ми з'ясували, можливо, існують відносно доступні способи розв'язання цієї проблеми на додаток до медикаментів".

Різні урядові організації Великої Британії підтримують такий підхід до контролю над тиском за допомогою рекомендацій, які вже виходять за рамки фізичної активності. Вони охоплюють збалансоване харчування, обмеження споживання солі та алкоголю, відмову від тютюну і регулювання споживання кофеїну. Ці стратегії узгоджуються з висновками дослідження, в якому пропагуються легко здійсненні зміни в способі життя, що допомагають людям ефективно контролювати свій кров'яний тиск.

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з основних причин смерті в усьому світі, але це дослідження підтверджує, що невеликі, послідовні зміни в поведінці можуть у сукупності знизити ризик. Як додатковий висновок дослідники підрахували, що ризик серцево-судинних захворювань можна знизити на 28%, просто додавши кілька хвилин фізичних вправ у щоденний розпорядок дня. Ця точка зору не тільки підкреслює цінність доступної, помірної активності, а й свідчить про те, що навіть для тих, кому високоінтенсивні вправи здаються складними, значуща користь для здоров'я цілком досяжна.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.