Гіпертонія вбиває наш організм: учені пов'язали високий тиск із підвищеним ризиком раку

Дослідження останніх років уже не раз виявляли певний зв'язок між гіпертонією та розвитком різних видів раку. Вони продовжують свої дослідження, прагнучи використовувати ці дані для лікування хвороби.

Високий тиск, або гіпертонія, відомий своїм згубним впливом на здоров'я серця, але його потенційна роль у підвищенні ризику розвитку раку також привертає дедалі більшу увагу вчених. Гіпертонія може не тільки шкодити кровоносним судинам і органам, а й сприяти виникненню умов, що сприяють розвитку важкої хвороби. Збіг факторів ризику для обох захворювань, таких як старіння й ожиріння, порушує питання про їхній взаємозв'язок, у яких намагаються розібратися вчені, пише Knowridge.

Нещодавні дослідження почали вивчати ці зв'язки, помічаючи вищий рівень захворюваності на рак серед людей із гіпертонією. Дослідження, опубліковане в American Journal of Hypertension, наприклад, пов'язує підвищений тиск із підвищеним ризиком розвитку раку нирок, імовірно, через постійне пошкодження нирок. Інші дослідження, зокрема й у журналі Journal of the American Heart Association, виявили можливе підвищення ризику раку молочної залози у жінок із гіпертонією, можливо, через гормональний дисбаланс, спричинений гіпертонією.

Взаємозв'язок згубного впливу гіпертонії поширюється і на рак травної системи: деякі дослідники припускають, що гіпертонія може порушувати здатність печінки до детоксикації, що призводить до раку, або змінювати приплив крові до товстої кишки, підвищуючи тим самим ризик розвитку колоректального раку. Однак ці асоціації не підтверджують, що гіпертонія є прямою причиною раку, оскільки в розвитку раку беруть участь багато факторів.

Для людей, які страждають на гіпертонію, ці наукові роботи слугують нагадуванням про важливість комплексних стратегій оздоровлення та своєчасної діагностики. Крім контролю артеріального тиску, збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи і помірне вживання алкоголю також можуть знизити ризик розвитку раку. У міру розвитку наукових досліджень розуміння того, як гіпертонія може впливати на розвиток онкологічних захворювань, продовжує поглиблюватися, і вчені сподіваються, що зможуть дізнатися можливі важелі впливу на це захворювання та розробити нові методи його лікування.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.