Оздоровиться за 20 минут: ученые рассказали о доступном способе понижения давления

Высокое давление является причиной целого ряда серьезнейших осложнений и зачастую люди полагаются лишь на лекарства для его регулирования. Однако ученые назвали более доступный простой метод, который может помочь при проблемах с ним.

Недавнее исследование Сиднейского университета и Университетского колледжа Лондона показало, что даже минимальное увеличение ежедневной активности может привести к значительному снижению давления, способствуя улучшению здоровья сердца. Такие простые и доступные активности крайне важны, так как могут улучшить состояние и вовсе спасти жизнь миллионов людей, пишет Surrey Live.

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В исследовании, опубликованном в журнале Circulation, приняли участие более 14 000 человек из пяти стран, которые отслеживали свою физическую активность с помощью носимых на ногах устройств. Примечательно, что всего пять дополнительных минут физических упражнений в день коррелировали со снижением уровня артериального давления, в частности, на 0,68 миллиметра ртутного столбика (мм рт. ст.) систолического и 0,54 мм рт. ст. диастолического.

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Такие незначительные изменения в образе жизни могут предложить доступные варианты улучшения сердечно-сосудистого здоровья, особенно для людей, которые не могут посвятить себя более длительным или интенсивным занятиям, считают авторы. В исследовании учитывались различные виды активности, включая сон, сидячий образ жизни, стояние, медленную ходьбу, бодрую ходьбу и энергичные упражнения. По словам доктора Джоанны Блоджетт, первой авторки исследования, полученные результаты свидетельствуют о том, что ключевую роль в снижении артериального давления играют физические упражнения, а не менее интенсивные формы движения, даже если эти упражнения сводятся к подъему по лестнице или бодрой ходьбе до ближайшего дома.

Замена всего 20 минут бездействия физическими упражнениями привела к еще большему снижению артериального давления, что подчеркивает, что интенсивность и продолжительность физической активности имеют определенное значение, отметили авторы. Более того, увеличение продолжительности сна также было связано со снижением артериального давления, что говорит о том, что сбалансированный образ жизни, включающий в себя достаточный отдых и незначительную активность, может в совокупности поддерживать здоровье сердца. Ведущий исследователь профессор Эммануэль Стаматакис, прокомментировал более широкие последствия, сказав: "Высокое давление — одна из самых серьезных проблем здравоохранения во всем мире… Но, как мы выяснили, возможно, существуют относительно доступные способы решения этой проблемы в дополнение к медикаментам".

Различные правительственные организации Великобритании поддерживают такой подход к контролю над давлением с помощью рекомендаций, которые уже выходят за рамки физической активности. Они включают в себя сбалансированное питание, ограничение потребления соли и алкоголя, отказ от табака и регулирование потребления кофеина. Эти стратегии согласуются с выводами исследования, в котором пропагандируются легко осуществимые изменения в образе жизни, помогающие людям эффективно контролировать свое кровяное давление.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смерти во всем мире, но данное исследование подтверждает, что небольшие, последовательные изменения в поведении могут в совокупности снизить риск. В качестве дополнительного вывода исследователи подсчитали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 28%, просто добавив несколько минут физических упражнений в ежедневный распорядок дня. Эта точка зрения не только подчеркивает ценность доступной, умеренной активности, но и говорит о том, что даже для тех, кому высокоинтенсивные упражнения кажутся сложными, значимая польза для здоровья вполне достижима.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.