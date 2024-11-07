На межі науки і спорту: науковець і фітнес-тренерка розповіла про свій унікальний шлях до оздоровлення

Хоча деякі люди вважають спорт суто фізичною активністю, насправді за ним стоїть величезна наука, що сприяє його процвітанню. Так, об'єднавши фітнес і науковий підхід, учена-біологиня змогла розробити унікальний метод для оздоровлення жінок.

Вчений-біолог і любителька фітнесу з Бенгалуру, проклала унікальний шлях до оздоровлення, в якому переплітаються суворі наукові дослідження і пристрасть до фізичної підготовки. Про її унікальний підхід до роботи і внесок у розвиток різних досліджень, покликаних поліпшити наше життя, пише SheThePeople.

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Життєва діяльність Кіртани М.В. Сіндхе, і її погляд на фітнес чудово характеризують її прагнення до особистого зростання і благополуччя суспільства. Вона обіймає посаду старшого менеджера з комерційного маркетингу в компанії Merck Life Science, де її робота спрямована на розвиток досліджень у галузі наук про життя. Крім того, вона є засновницею Running Genes, фітнес-спільноти, яка надихає учасників на ведення активного та здорового способу життя.

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Виросла в Майсуру в дружній сім'ї середнього класу, Сіндхе приписує своє прагнення до вищої освіти та самостійності своїй бабусі, борцю за свободу, яка заохочувала Сіндхе до розвитку незалежності та самоповаги. Інтерес до науки виник у Сіндхе в юному віці завдяки участі у виставках і зміцнився під час її навчання біотехнологій. Переломний момент настав під час навчання в Індійському інституті науки, де глибокий зв'язок із науками про життя змусив її повністю присвятити себе цій галузі.

Сіндхе вважає, що Індія пропонує значні ресурси і можливості для фахівців у галузі STEM, а зростання біотехнологій, підтримувані урядом ініціативи та екосистеми стартапів сприяють створенню сприятливого середовища. STEM розшифровується як "Наука, Технології, Інженерія та Математика" і фокусується на освіті та кар'єрі в цих галузях. Незважаючи на ці досягнення, Сіндхе зазначає, що гендерна нерівність все ще існує, особливо у сфері керівних посад і кар'єрного зростання. Наразі жінки становлять 43% випускників індійських вишів у галузі STEM — один із найвищих показників у світі, але вони, як і раніше, стикаються з такими проблемами, як брак наставників, баланс між роботою та особистим життям, а також проблеми безпеки на робочому місці.

Однак Сіндхе з оптимізмом дивиться на прогрес, що триває, наголошуючи на необхідності створення стійких систем підтримки для жінок у STEM. Її особистий шлях у науці почався після пологів — етап, який вона описує як критичний для багатьох жінок, що стикаються з проблемами способу тіла та психічного здоров'я. З діагнозом "гестаційний діабет" вона почала з простих 30-хвилинних прогулянок, які зрештою привели її до марафонського бігу і ролі фітнес-тренера. Вона заснувала компанію Running Genes, щоб мотивувати інших людей, особливо жінок, приділяти пріоритетну увагу своєму здоров'ю, незважаючи на тиск з боку суспільства.

Завдяки суворій дисципліні, наприклад, щоденним заняттям о п'ятій ранку, вона тренувалася як фізично, так і психологічно, щоб досягти своїх цілей. Сіндхе — прихильниця розвінчання міфів про здоров'я, які можуть заважати жінкам реалізувати свій потенціал у фітнесі. Вона розвінчує хибні уявлення про те, що важка атлетика призводить до зайвої ваги в жінок, що під час вагітності потрібно "їсти за двох" і що під час менструації слід уникати фізичних вправ.

Роблячи акцент на всебічному підході до фітнесу, Сіндхе радить жінкам зважати на гормональні та тілесні зміни під час планування тренувань і дієти. Такий підхід, на її думку, оптимізує як фізичне, так і психічне здоров'я, сприяючи стійкій і повноцінній подорожі у світ фізичних навантажень.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.