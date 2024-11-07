На грани науки и спорта: ученый и фитнес-тренер рассказала о своем уникальном пути к оздоровлению

Хотя некоторые люди считают спорт чисто физической активностью, на самом деле за ним стоит огромная наука, способствующая его процветанию. Так, объединив фитнес и научный подход, ученый-биолог смогла разработать уникальный метод для оздоровления женщин.

Ученый-биолог и любительница фитнеса из Бенгалуру, проложила уникальный путь к оздоровлению, в котором переплетаются строгие научные изыскания и страсть к физической подготовке. О ее уникальном подходе к работе и вкладе в развитие различных исследований, призванных улучшить нашу жизнь, пишет SheThePeople.

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Жизненная деятельность Киртаны М.В. Синдхе, и ее взгляд на фитнес отлично характеризуют ее стремление к личному росту и благополучию общества. Она занимает должность старшего менеджера по коммерческому маркетингу в компании Merck Life Science, где ее работа направлена на развитие исследований в области наук о жизни. Кроме того, она является основателем Running Genes, фитнес-сообщества, которое вдохновляет участников на ведение активного и здорового образа жизни.

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Выросшая в Майсуру в дружной семье среднего класса, Синдхе приписывает свое стремление к высшему образованию и самостоятельности своей бабушке, борцу за свободу, которая поощряла Синдхе к развитию независимости и самоуважения. Интерес к науке возник у Синдхе в юном возрасте благодаря участию в выставках и укрепился во время ее обучения биотехнологиям. Переломный момент наступил во время обучения в Индийском институте науки, где глубокая связь с науками о жизни заставила ее полностью посвятить себя этой области.

Синдхе считает, что Индия предлагает значительные ресурсы и возможности для специалистов в области STEM, а рост биотехнологий, поддерживаемые правительством инициативы и экосистемы стартапов способствуют созданию благоприятной среды. STEM расшифровывается как "Наука, Технологии, Инженерия и Математика" и фокусируется на образовании и карьере в этих областях. Несмотря на эти достижения, Синдхе отмечает, что гендерное неравенство все еще существует, особенно в сфере руководящих должностей и карьерного роста. В настоящее время женщины составляют 43% выпускников индийских вузов в области STEM — один из самых высоких показателей в мире, но они по-прежнему сталкиваются с такими проблемами, как нехватка наставников, баланс между работой и личной жизнью, а также проблемы безопасности на рабочем месте.

Однако Синдхе с оптимизмом смотрит на продолжающийся прогресс, подчеркивая необходимость создания устойчивых систем поддержки для женщин в STEM. Ее личный путь в науке начался после родов — этап, который она описывает как критический для многих женщин, сталкивающихся с проблемами образа тела и психического здоровья. С диагнозом "гестационный диабет" она начала с простых 30-минутных прогулок, которые в итоге привели ее к марафонскому бегу и роли фитнес-тренера. Она основала компанию Running Genes, чтобы мотивировать других людей, особенно женщин, уделять приоритетное внимание своему здоровью, несмотря на давление со стороны общества.

Благодаря строгой дисциплине, например, ежедневным занятиям в пять утра, она тренировалась как физически, так и психологически, чтобы достичь своих целей. Синдхе — сторонница развенчания мифов о здоровье, которые могут мешать женщинам реализовать свой потенциал в фитнесе. Она развенчивает заблуждения о том, что тяжелая атлетика приводит к лишнему весу у женщин, что во время беременности нужно "есть за двоих" и что во время менструации следует избегать физических упражнений.

Делая акцент на всестороннем подходе к фитнесу, Синдхе советует женщинам учитывать гормональные и телесные изменения при планировании тренировок и диеты. Такой подход, по ее мнению, оптимизирует как физическое, так и психическое здоровье, способствуя устойчивому и полноценному путешествию в мир физических нагрузок.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.