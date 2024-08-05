Дополнение к терапии: ученые рассказали, как физические упражнения помогают при депрессии

Положительные эффекты физических нагрузок для тела и разума уже многие годы помогают миллионам людей справиться со своими болезнями. В новом исследовании ученые выяснили, как и насколько сильно они влияют на решение психологических проблем.

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Положительное влияние физических упражнений на депрессию уже долгое время подтверждено документально учеными и их исследованиями, однако точные механизмы, лежащие в основе их антидепрессивного действия, оставались неясными. Однако недавно ученые решили выяснить эти механизмы, противопоставив депрессию физическим нагрузкам, пишет New Atlas.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) проанализировали многочисленные научные работы, чтобы выяснить, как депрессия и физическая активность влияют на мотивацию. Согласно их гипотезе, люди, страдающие от депрессии, могут испытывать апатию и ангедонию — состояния, которые значительно снижают мотивацию и препятствуют вовлечению в работу и социальную деятельность.

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Науке известно, что аэробные упражнения могут облегчать или предотвращать депрессивные симптомы, однако глубинные процессы до конца еще не изучены. Доктор Эмили Хирд из Института когнитивной нейронауки UCL, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Translational Psychiatry, отметила сложность механизмов, которые, вероятно, включают в себя целый ряд биологических и психологических процессов.

Предыдущие исследования связывали ангедонию с нарушениями в мозговых путях вознаграждения. Эти пути, активизирующиеся при получении удовольствия, например от еды, секса или наркотиков, вызывающих зависимость, высвобождают дофамин, который способствует удовольствию и мотивации. У людей с депрессией эти пути нарушены, что снижает готовность прилагать усилия для получения вознаграждения. Более того, депрессия, особенно ангедония, связана с воспалением, которое нарушает активность дофамина.

Исследования показали, что уменьшение воспаления может уменьшить депрессивные симптомы и ангедонию, прийдя к выводу, что воспаление снижает передачу дофамина, что приводит к снижению мотивации и усталости. Существуют убедительные доказательства того, что физическая активность уменьшает воспаление и усиливает функцию дофамина, обработку вознаграждения, усилия и мотивацию.

Хирд заявила, что физические упражнения, особенно аэробные, уменьшают воспаление и усиливают передачу дофамина, увеличивая желание прилагать усилия, тем самым повышая общую мотивацию. Эта гипотеза может лечь в основу новых стратегий лечения депрессии, таких как персонализированные программы упражнений, считают авторы. Но для оценки влияния физических упражнений на такие переменные, как воспаление, передача дофамина и мотивация, необходимы дальнейшие крупномасштабные рандомизированные контролируемые исследования. Одно из таких исследований проводится в настоящее время, в нем участвуют 250 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Понимание механизмов, лежащих в основе антидепрессивного эффекта физической активности, может также пролить свет на причины депрессии и помочь разработать новые стратегии вмешательства, включая персонализированные методы помощи. Устранение барьеров, препятствующих занятиям спортом, имеет огромное значение, особенно для людей с депрессией, поскольку регулярная физическая активность может облегчить их симптомы, улучшить настроение и придать им силы на пути к выздоровлению.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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