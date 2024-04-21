Касается всех: депрессия чаще поражает супругов людей с больным сердцем, считают ученые

Семейные пары столкнувшиеся с болезнями сердца у одно из членов попадают под стигматизацию, гнет и постоянный стресс. В результате всего этого, здоровые партнеры расстаются с крепкой психикой.

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Недавний анализ, опубликованный в журнале JAMA Network Open, показал, что супруги людей, страдающих от серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как инсульт, сердечная недостаточность и инфаркт, могут столкнуться со значительно повышенным риском развития депрессии. В исследовании использовались данные 277 142 супружеских пар из программы Японской ассоциации медицинского страхования, которые отслеживали состояние их здоровья с 2016 по 2022 год. В эту программу входит около 40% взрослого населения Японии трудоспособного возраста. О необычной взаимосвязи здоровья супругов пишет The Washington Post.

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Исследователи подробно изучили пары, возраст которых составлял в среднем 58,2 года, где супруги одной группы пережили сердечно-сосудистое событие, а другой — нет. Результаты исследования были весьма серьезными: супруги тех, кто перенес сердечно-сосудистые заболевания, на 13-14 процентов чаще страдали от депрессии, чем те, чьи партнеры оставались здоровыми. Что интересно, этот риск был еще более выраженным, если сердечно-сосудистое событие было вызвано инсультом или сердечной недостаточностью, а не инфарктом, подчеркнул один из авторов научной работы, профессор Косуке Иноуэ.

Исследование выявило опасное и скрытое психологическое воздействие сердечно-сосудистых заболеваний не только на самих больных, но и на их партнеров. Ученые отметили, что супруги часто несут более тяжелые обязанности по уходу за больными, а также испытывают повышенную финансовую нагрузку и социальную стигматизацию. Такая ситуация, по их мнению, требует более комплексного подхода к оказанию медицинской помощи, включающего более тесное сотрудничество между кардиологами и специалистами по психическому здоровью, а также усиление поддержки со стороны общества.

В редакционной статье подчеркивается необходимость проведения более широких исследований с привлечением других членов семьи и лиц, осуществляющих уход. Они подчеркнули важность понимания жизнестойкости и стратегий преодоления трудностей у тех, кто ухаживает за близкими с тяжелыми состояниями здоровья, и предположили, что данное исследование должно стать призывом к действию по созданию более комплексных систем ухода и поддержки для тех, кто оказался в таких сложных условиях.

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Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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