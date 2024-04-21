Стосується всіх: депресія частіше уражає подружжя людей із хворим серцем, вважають учені

Сімейні пари, які зіткнулися з хворобами серця в одного з членів, потрапляють під стигматизацію, гніт і постійний стрес. У результаті всього цього здорові партнери розлучаються з міцною психікою.

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Нещодавній аналіз, опублікований у журналі JAMA Network Open, показав, що подружжя людей, які страждають від серйозних серцево-судинних подій, таких як інсульт, серцева недостатність та інфаркт, можуть зіткнутися зі значно підвищеним ризиком розвитку депресії. У дослідженні використовувалися дані 277 142 подружніх пар із програми Японської асоціації медичного страхування, які відстежували стан їхнього здоров'я з 2016 по 2022 рік. У цю програму входить близько 40% дорослого населення Японії працездатного віку. Про незвичайний взаємозв'язок здоров'я подружжя пише The Washington Post.

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Дослідники детально вивчили пари, вік яких становив у середньому 58,2 року, де подружжя однієї групи пережило серцево-судинну подію, а іншої — ні. Результати дослідження були вельми серйозними: подружжя тих, хто переніс серцево-судинні захворювання, на 13-14 відсотків частіше страждали від депресії, ніж ті, чиї партнери залишалися здоровими. Що цікаво, цей ризик був ще вираженішим, якщо серцево-судинна подія була спричинена інсультом або серцевою недостатністю, а не інфарктом, підкреслив один із авторів наукової роботи, професор Косуке Іноуе.

Дослідження виявило небезпечний і прихований психологічний вплив серцево-судинних захворювань не тільки на самих хворих, а й на їхніх партнерів. Науковці зазначили, що подружжя часто має важчі обов'язки з догляду за хворими, а також відчуває підвищене фінансове навантаження та соціальну стигматизацію. Така ситуація, на їхню думку, вимагає комплекснішого підходу до надання медичної допомоги, що включає тіснішу співпрацю між кардіологами та фахівцями з психічного здоров'я, а також посилення підтримки з боку суспільства.

У редакційній статті підкреслюється необхідність проведення ширших досліджень із залученням інших членів сім'ї та осіб, які здійснюють догляд. Вони наголосили на важливості розуміння життєстійкості та стратегій подолання труднощів у тих, хто доглядає близьких із тяжкими станами здоров'я, і припустили, що це дослідження має стати закликом до дії зі створення комплексніших систем догляду й підтримки для тих, хто опинився в таких складних умовах.

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Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.