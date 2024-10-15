"Бог врятував": дружина дяді Жори розповіла, як у шоумена стався інсульт

Наталія Мичковська розповіла, що один із лікарів сказав, що з шоуменом все добре, але вона наполягла звернутися до іншого фахівця. Добу дядя Жора проходив з інсультом.

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Дружина 49-річного шоумена дяді Жори Наталія Мичковська розповіла, як він пережив інсульт. Подробицями проблем зі здоров’ям у чоловіка вона поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Так, подія мала місце на початку пандемії у 2020 році. Як розповіла Наталія, одного дня чоловік прокинувся з нехарактерним для нього болем в голові. Вона наполягла звернутися до лікаря невропатолога. Однак, той сказав, що все добре і відправив дядю Жору додому. Його стан не покращувався, тому Наталія наполягла, щоб він звернувся до ще одного лікаря.

01:34:17 - про інсульт Дяді Жори

"Він прокинувся вранці, в нього дуже сильно боліла голова і в очах він не бачив. Є люди в яких часто болить голова, а є такі люди в яких взагалі по житті дуже рідко буває. Він відноситься, до тих, у кого взагалі не було скарг, а тут, щоб я побачила, щоб Вадим лежав. Я бачу щось не то, я настояла на тому, щоб він пішов перевірився до невропатолога. Невропатолог йому виписав "Німесил" і сказав, що все добре. А я дивлюсь на нього — це взагалі не "Німесил". Це взагалі не пов’язані речі. Я влаштувала таку паніку і на наступний день ми пішли до ще одного лікаря, а він вже добу з інсультом. Ми одразу в лікарню. Лікування. Теж Бог врятував, бо могло бути набагато гірше", — розповіла дружина шоумена.

Того ж дня дядя Жора хотів поїхати з друзями на риболовлю, але Наталія наполягла, що треба їхати до іншого лікаря. Якби жінка не вмовила його, то, за її словами, все могло закінчитися набагато гірше.

Нагадаємо, раніше писали, що дядя Жора розповів, як пережив клінічну смерть.

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