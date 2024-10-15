Не витримав критики українців: Джаред Лето закрив коментарі у Instagram (фото)

На одному зі своїх концертів музикант розповів про бажання виступити у Москві та Санкт-Петербурзі, після чого "заїхати" до Києва. Українці гостро відреагували на заяву співака.

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Американський актор, музикант і фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето закрив коментарі під своїм останнім постом у Instagram, в якому заявив про своє бажання провести концерти в Російській Федерації та Україні після закінчення війни. Шанувальники відреагували на слова співака і піддали його наміри гострій критиці.

Знаменитість, що під час недавнього концерту в столиці Сербії назвав війну в Україні "проблемами" і зіткнувся з хвилею хейту. Артист прибрав можливість коментувати свої пости, зокрема й публікацію про концерт у Белграді.

Тепер його прихильники масово пишуть, що більше не прийдуть на виступи Thirty Seconds to Mars і під іншими постами публікують гнівні коментарі. У соціальній мережі Х, звертаючись до Джереда Лето, люди написали: "Ти можеш залишитися в Москві. Назавжди. І це не буде проблемою. Тобі нічого робити в Києві"; "Чи будуть вибачення перед українцями? Ти просто закрив коментарі в Instagram. Ти проковтнув свого язика. Слабак".

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Провокаційна заява Джареда Лето

Джаред Літо 11 жовтня, виступаючи в столиці Сербії Белграді, заявив про свою любов до росіян і повідомив, що хотів би провести тур у Росії та виступ у Києві.

"Ми так сумуємо за всіма вами! І ось що я вам скажу, якось, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемось до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, Москви, заїдемо до Києва. Ми Будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", — сказав Лето, звертаючись до росіян, які були присутні на концерті.

Реакція МЗС України на заяву Джареда Лето

13 жовтня в МЗС України відреагували на провокаційну заяву Джареда Лето, зазначивши, що бажання виступити в країні-агресорі є "образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу".

"Відчуття російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життям заради захисту свободи. Не може бути жодного умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити проблему існування України", — йдеться у публікації МЗС України.

Нагадаємо, раніше 11 березня 2022 року Джаред Лето заспівав пісню про Одесу і підтримав українців. Артист не зміг залишитися осторонь того, що відбувається в Україні.