Джаред Лето заспівав пісню про Одесу та підтримав українців (відео)

Джаред Лето не зміг залишитися осторонь того, що відбувається в Україні.

50-річний американський актор і співак Джаред Лето поспілкувався з українськими шанувальниками та висловив підтримку країні, яка вже понад два тижні протистоїть російській армії, що вторглася на територію суверенної незалежної держави 24 лютого. Відео ефіру він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Серед тих, із ким спілкувався Лето, був і хлопець з Одеси, який розповів актору про те, що відбувається в Україні: як ЗС РФ бомблять мирні міста, школи, пологові будинки, а також убивають дітей і ні в чому не винних українців.

Почувши, що його співрозмовник з Одеси, Лето заспівав пісню "Ах, Одеса, перлина біля моря".

Американець поговорив із дівчиною з Києва, яка не покинула своє місто і зараз разом із тисячами інших жителів столиці щодня та щоночі змушена реагувати на сигнали повітряної тривоги та рятуватися у підвалі від літаків і бомб. Вона зізналася, що це дуже важко, і висловила надію на якнайшвидше закінчення війни. Водночас Лето сказав, що не залишає надії знову відвідати це місто.

Інша киянка на ім'я Марина розповіла актору, що вона постійно молиться про те, щоб залишитися живою самій і щоб були живими її рідні та друзі.

У коментарях дуже багато хто дякує Лету за підтримку, проте знайшлося чимало громадян Росії, які впевнені, що американці незаслужено підтримують Україну, а також що це США винні у цій війні, стравлюють народи тощо.

Раніше про свою підтримку Україні заявляли такі зірки як Арнольд Шварценеггер, Мадонна, Анджеліна Джолі. Члени британської королівської сім'ї жертвують гроші у фонди допомоги українським біженцям, а Кейт Міддлтон і принц Вільям навіть відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають гуманітарні вантажі для тих, кому довелося тікати від війни. Більше того, герцог Кембриджський зізнався, що його діти знають, що відбувається в Україні.