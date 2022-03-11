Джаред Лето спел песню про Одессу и поддержал украинцев (видео)

Джаред Лето не смог остаться в стороне от того, что происходит в Украине.

50-летний американский актер и певец Джаред Лето пообщался с украинскими поклонниками и выразил поддержку стране, которая уже больше двух недель противостоит российской армии, вторгшейся на территорию суверенного независимого государства 24 февраля. Видео эфира он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Среди тех, с кем общался Лето, был и парень из Одессы, который рассказал актеру о том, что происходит в Украине: как ВС РФ бомбят мирные города, школы, роддома, а также убивают детей и ни в чем не повинных украинцев.

Услышав, что его собеседник из Одессы, Лето напел песню "Эх, Одесса, жемчужина у моря".

Американец поговорил с девушкой из Киева, которая не покинула свой город и сейчас вместе с тысячами других жителей столицы каждый день и каждую ночь вынуждена реагировать на сигналы воздушной тревоги и спасаться в подвале от самолетов и бомб. Она призналась, что это очень тяжело, и выразила надежду на скорейшее окончание войны. В свою очередь Лето сказал, что не оставляет надежды снова посетить этот город.

Другая киевлянка по имени Марина рассказала актеру, что она постоянно молится о том, чтобы остаться в живых самой и чтобы были живыми ее родные и друзья.

В комментариях очень многие благодарят Лето за поддержку, однако нашлось немало граждан России, которые уверены, что американцы незаслуженно поддерживают Украину, а также что это США виноваты в этой войне, стравливают народы и тому подобное.

Ранее о своей поддержке Украине заявляли такие звезды как Арнольд Шварценеггер, Мадонна, Анджелина Джоли. Члены британской королевской семьи жертвуют деньги в фонды помощи украинским беженцам, а Кейт Миддлтон и принц Уильям даже посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры собирают гуманитарные грузы для тех, кому пришлось бежать от войны. Более того, герцог Кембриджский признался, что его дети знают о том, что происходит в Украине.