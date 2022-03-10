Принц Уильям рассказал, как объяснил своим детям, что происходит в Украине

По словам будущего короля Великобритании, в школе, где учится его первенец, тема войны в центре Европы не является секретом.

Герцоги Кембриджские, которые посетили Украинский культурный центр в Лондоне, чтобы пообщаться с волонтерами, помогающими украинским беженцам, признались: их дети знают о российской агрессии, пишет Daily Mail.

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Так, принц Уильям поделился во время беседы, что принц Джордж и принцесса Шарлотта неоднократно спрашивали их о войне в Украине.

"Наши приходили домой и расспрашивали обо всем этом. Очевидно, они обсуждают это со своими школьными друзьями", – сказал он.

Родители не стали скрывать правду, однако, по словам герцога, ему было трудно обсуждать некоторые темы с сыном и дочерью, и приходилось "тщательно подбирать слова, чтобы объяснить, что происходит".

Будущий король Великобритании сказал представителям украинской диаспоры и волонтерам, что сейчас Великобритания и остальная Европа объединились вокруг них. Принц признался, что был шокирован, увидев войну на европейской земле. Он отметил, что британцы "больше привыкли видеть конфликты в Африке и Азии".

"Очень непривычно видеть такое в Европе. Мы все за вас. Мы хотели бы сделать больше, чтобы помочь. Мы чувствуем себя такими бесполезными", – отметил герцог Кембриджский.

На данный момент по меньшей мере два миллиона человек уже покинули свои дома, спасаясь от конфликта, и ожидается, что четыре миллиона будут перемещены, если вторжение армии РФ продолжится.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и его жена поблагодарили Уильяма и Кейт после того, как члены королевской семьи заявили, что поддерживают их в их борьбе против российской агрессии. В свою очередь королева Великобритании сделала пожертвование комитету, который собирает помощь для украинских беженцев.