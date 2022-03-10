Принц Вільям розповів, як пояснив своїм дітям, що відбувається в Україні

За словами майбутнього короля Великобританії, у школі, де навчається його первісток, тема війни в центрі Європи не є секретом.

Герцоги Кембриджські, які відвідали Український культурний центр у Лондоні, щоб поспілкуватися з волонтерами, котрі допомагають українським біженцям, зізналися: їхні діти знають про російську агресію, пише Daily Mail.

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Так, принц Вільям поділився під час бесіди, що принц Джордж і принцеса Шарлотта неодноразово запитували їх про війну в Україні.

"Наші приходили додому та розпитували про все це. Очевидно, вони обговорюють це зі своїми шкільними друзями", — сказав він.

Батьки вирішили не приховувати правду, однак, за словами герцога, йому було важко обговорювати деякі теми із сином і дочкою, і доводилося "ретельно підбирати слова, щоб пояснити, що відбувається".

Майбутній король Великобританії сказав представникам української діаспори та волонтерам, що зараз Великобританія і решта Європи об'єдналися навколо них. Принц зізнався, що був шокований, побачивши війну на європейській землі. Він зазначив, що британці "більше звикли бачити конфлікти в Африці й Азії".

"Дуже незвично бачити таке в Європі. Ми всі за вас. Ми хотіли б зробити більше, щоб допомогти. Ми почуваємося такими безпорадними", — зазначив герцог Кембриджський.

Наразі щонайменше два мільйони людей уже покинули свої будинки, рятуючись від конфлікту, й очікується, що чотири мільйони будуть переміщені, якщо вторгнення армії РФ продовжиться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і його дружина подякували Вільяму та Кейт після того, як члени королівської сім'ї заявили, що підтримують їх у їхній боротьбі проти російської агресії. Водночас королева Великобританії зробила пожертву комітету, який збирає допомогу для українських біженців.