Не выдержал критики украинцев: Джаред Лето закрыл комментарии в Instagram (фото)

На одном из своих концертов музыкант рассказал о желании выступить в Москве и Санкт-Петербурге, после чего "заехать" в Киев. Украинцы остро отреагировали на заявления певца.

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Американский актер, музыкант и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето закрыл комментарии под своим последним постом в Instagram, в котором заявил о желании провести концерты в Российской Федерации и Украине после окончания войны. Поклонники отреагировали на слова певца и подвергли его намерения острой критике.

Знаменитость, который во время недавнего концерта в столице Сербии назвал войну в Украине "проблемами", столкнулся с волной хейта. Артист убрал возможность комментировать свои посты, в том числе и публикацию о концерте в Белграде.

Теперь его поклонники массово пишут, что больше не придут на выступления Thirty Seconds to Mars и под другими его постами публикуют гневные комментарии. В социальной сети Х, обращаясь к Джераду Лето люди написали: "Ты можешь остаться в Москве. Навсегда. И это не будет проблемой. Тебе нечего делать в Киеве"; "Будут ли извинения перед украинцами? Ты просто закрыл комментарии в Instagram. Ты проглотил свой язык. Слабо".

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Провокационное заявление Джареда Лето

Джаред Лето 11 октября, выступая в столице Сербии Белграде, заявил о своей любви к россиянам и сообщил, что хотел бы провести тур в России и выступлении в Киеве.

"Мы так скучаем по всем вам! И вот что я вам скажу, однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", — произнес Лето, обращаясь к россиянам, которые присутствовали на концерте.

Реакция МИД Украины на заявление Джареда Лето

13 октября в МИД Украины отреагировали на провокационное заявление Джареда Лето отметив, что желание выступить в стране-агрессоре является "оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу".

"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения России, когда она продолжает пытаться решить проблему существования Украины", — говорится в публикации МИД Украины.

Напомним, ранее 11 марта 2022 года, Джаред Лето спел песню про Одессу и поддержал украинцев. Артист не смог остаться в стороне от того, что происходит в Украине.