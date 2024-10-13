"Будем тусоваться и веселиться": Джаред Лето анонсировал выступления в РФ (видео)

На одном из своих концертов музыкант рассказал о желании выступления в Москве и Санкт-Петербурге, после чего актер хочет "заехать" в Киев.

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Американский актер и музыкант Джаред Лето во время концерта в составе альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars, который состоялся 11 октября в столице Сербии Белграде, рассказал о любви к россиянам. Он начал мечтать о туре по нескольким крупным городам в России и выступлении в Киеве. Видео с этого концерта опубликовали в UNITED24 Media.

Джаред Лето поинтересовался у своих фанатов, сколько людей из Сербии и сколько — из России. Россиян оказалось в несколько раз больше. Музыкант отметил, что после окончания "всех этих проблем" хочет встретиться с поклонниками на их родине.

"Мы так скучаем по всем вам! И вот что я вам скажу, однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", — произнес Лето.

После музыкант якобы перешел на русский язык и сказал "Спасибо".

Напомним, ранее американский актер и певец Джаред Лето не смог оставаться в стороне от происходящего в Украине. Он выражал поддержку Украине и говорил, что не оставляет надежды снова посетить Киев.

Напомним, что против войны в Украине выступал и российский рэпер Oxxxymiron. Рэпера сначала признали иноагентом, а теперь разыскивают в РФ.