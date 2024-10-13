"Будемо тусуватися і веселитися": Джаред Лето анонсував виступи в РФ (відео)

На одному зі своїх концертів музикант розповів про бажання виступи в Москві та Санкт-Петербурзі, після чого актор хоче "заїхати" до Києва.

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Американський актор і музикант Джаред Лето під час концерту у складі альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars, який відбувся 11 жовтня у столиці Сербії Белград, розповів про любов до росіян. Він почав мріяти про тур кількома великими містами в Росії та виступ у Києві. Відео з цього концерту опублікували в UNITED24 Media.

Джаред Лето поцікавився у своїх фанатів, скільки людей із Сербії та скільки — з Росії. Росіян опинилось в кілька разів більше. Музикант зазначив, що після закінчення "всіх цих проблем" хоче зустрітись з шанувальниками на їх батьківщині.

"Ми так сумуємо за всіма вами! І ось що я вам скажу, одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", – промовив Лето.

Після музикант нібито перейшов на російську мову і сказав "Спасибо".

Нагадаємо, раніше американський актор і співак Джаред Лето не зміг залишатись осторонь того, що відбувається в Україні. Він висловлював підтримку Україні та говорив, що не залишає надії знову відвідати Київ.

Нагадаємо, що проти війни в Україні виступав і російський репер Oxxxymiron. Репера спочатку визнали іноагентом, а тепер розшукують у РФ.