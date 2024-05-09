В России объявили в розыск рэпера Oxxxymironа, который выступил против войны в Украине

Oxxxymiron открыто поддержал Украину и выступил против войны, которую начала РФ и президент Владимир Путин. Рэпера сначала признали иноагентом, а теперь разыскивают в РФ.

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39-летнего российского рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Федоров Мирон) объявили в розыск на его Родине. Соответствующая информация появилась в базе МВД России, пишут российские СМИ.

По какой именно статье музыкант попал в базу, не уточняется, однако указано: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК".

В частности, известно, что в начале полномасштабной войны в Украине рэпер выступил в поддержку Украины, из-за чего в октябре 2022 года он был признан российским иноагентом. Тогда рэпер покинул территорию России и выехал за границу. Там рэпер выпустил песню "Ойда", на которую также снял клип. В ней рэпер передавал привет СК (Следственному комитету). В видеоработе и песне рэпера на его Родине увидели призывы к нарушению целостности РФ и сепаратизма.

Стоит отметить, что ранее Oxxxymiron уже привлекался к ответственности — сначала за дискретизацию армии РФ, потом за этот скандальный трек, а позже за отсутствие пометок иноагента в новом посте в Сети "Вконтакте". А недавно рэпер получил еще один штраф из-за того, что не предоставил отчет, который Oxxxymiron должен подавать по статусу иноагента.

На сегодняшний день общая сумма штрафов рэпера в РФ составляет около трехсот тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что МВД России объявило Зеленского в розыск. Кроме этого, Фокус писал, сын Николаса Кейджа избил свою мать и скрывается от полиции.