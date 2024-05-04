МВД России объявило Зеленского розыск: что известно

Информация о том, что Владимира Зеленского объявили в розыск в России, появилась в субботу, 4 мая. По какой именно статье "ищут" главу государства, пока неизвестно.

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по уголовной статье. Об этом сообщают росСМИ.

Что конкретно вменяют главе государства, неизвестно.

"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении МВД.

Также приводятся данные Зеленского: пол, национальность, дата и место рождения.

Фото: Скриншот МВД России

Отметим, что ранее в возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Зеленского в российских средствах массовой информации и органах власти не сообщалось.

Напомним, 14 декабря прошлого года Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу ГУР Украины Кирилла Буданова. Лефортовский районный суд Москвы даже заочно его арестовал.

В тот же день появилась и реакция от представителя разведки Андрея Юсова. Он отметил, что в действиях противника не нужно искать логику, ведь он преследует совершенно иную цель. "Это поддержка пропаганды. У Буданова целая коллекция подобных идиотских решений. Это очередной показатель эффективной работы разведки и Буданова лично. Главное решение впереди — это решение международного трибунала о действиях российских военных преступников", — заявил Андрей Юсов.

Немного позже стало известно, что следственный комитет РФ обвиняет украинского разведчика в совершении 104 терактов.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению по делу о "терроризме". Поводом для дела против главы СБУ мог стать взрыв грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года. Малюка также объявили в федеральный и международный розыск.

"Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд — над их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", — прокомментировал Фокусу свой "розыск" и "арест" глава СБУ.