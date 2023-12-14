"Поддержка пропаганды": в ГУР прокомментировали объявление Буданова в розыск в РФ

По словам представителя разведки Андрея Юсова, не нужно искать логику в действиях противника. Россияне неоднократно принимали подобные "идиотские" решения.

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Российская объявила в розыск начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Его обвиняют сразу по ряду статей. Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал такие действия противника, передает Liga.net 14 декабря.

По его словам, не нужно искать хоть малейшую частицу логики в действиях российских сотрудников правоохранительных органов, ведь они преследуют совершенно другие цели.

"Это поддержка пропаганды. У Буданова целая коллекция подобных идиотских решений. Это очередной показатель эффективной работы разведки и Буданова лично. Главное решение впереди — это решение международного трибунала о действиях российских военных преступников", — заявил Андрей Юсов.

Сам Кирилл Буданов на момент публикации материала никак не комментировал решение об объявлении в розыск.

Розыск Буданова в России: что известно

14 декабря сообщалось, что Министерство внутренних дел России приняло решение объявить в розыск главу ГУР Украины Кирилла Буданова. По данным российских медиа, украинский разведчик разыскивается по статье уголовного кодекса, однако конкретная статья не указывается.

К слову, Лефортовский районный суд Москвы даже заочно арестовал Кирилла Буданова на два месяца, однако срок должен начать начисляться с момента его "экстрадиции" на территорию России или "задержания".

Напомним, 12 ноября сообщалось, что Кирилл Буданов дал прогноз, как будет развиваться длительная война с РФ. По его словам, существует вероятность длительного конфликта, о чем говорят примеры нерешенных территориальных вопросов в мире. В таких условиях Россия откажется от крупных военных операций.