"Не прогноз, а ожидание": россияне начали стремительно уставать от войны, — Буданов

По словам начальника ГУР, в некоторых сферах Кремль уже ощущает на себе кризис, однако ключевые процессы могут их затронуть в ближайшие годы.

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Кризисы во многих сферах жизни расшатывают экономическую и социальную ситуацию внутри Российской Федерации. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов в интервью NV.

По его словам, сейчас в Кремле наблюдается экономическая стойкость, однако в 2025 году они смогут ощутить на себе реальные проблемы. Масштабный кризис горючего, подорожание продуктов и других товаров уже дают о себе знать.

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"Но усталость от войны среди россиян стремительно растет, также стремительно сокращается население, в том числе и мужское, хотя это не означает, что у Путина возникнут проблемы с пушечным мясом", — заявил Кирилл Буданов.

Отдельно глава ГУР отметил, что сейчас необходимо прислушиваться к экономистам, которые моделируют различные сценарии. Соответственно, исходя из имеющихся факторов, вероятность переломных процессов существует.

"Это не прогноз, а ожидание. Но не забывайте, что война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что в ГУР рассказали, что уничтожило ракетный потенциал РФ. Вооруженные силы Российской Федерации не могут вернуться к прошлогодним показателям запасов ракетного вооружения несмотря на производство, рассказали в украинской разведке.