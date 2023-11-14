"Не прогноз, а очікування": росіяни почали стрімко втомлюватися від війни, — Буданов

За словами начальника ГУР, у деяких сферах Кремль уже відчуває на собі кризу, проте ключові процеси можуть їх зачепити найближчими роками.

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Кризи в багатьох сферах життя розхитують економічну і соціальну ситуацію всередині Російської Федерації. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов в інтерв'ю NV.

За його словами, зараз у Кремлі спостерігається економічна стійкість, проте 2025 року вони зможуть відчути на собі реальні проблеми. Масштабна криза пального, подорожчання продуктів та інших товарів уже дають про себе знати.

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"Але втома від війни серед росіян стрімко зростає, також стрімко скорочується населення, зокрема й чоловіче, хоча це не означає, що в Путіна виникнуть проблеми з гарматним м'ясом", — заявив Кирило Буданов.

Окремо очільник ГУР зазначив, що наразі необхідно прислухатися до економістів, які моделюють різні сценарії. Відповідно, виходячи з наявних чинників, імовірність переломних процесів існує.

"Це не прогноз, а очікування. Але не забувайте, що війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також накладатимуться на ситуацію і сильно змінюватимуть попередні розрахунки. Це виклик, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що в ГУР розповіли, що знищило ракетний потенціал РФ. Збройні сили Російської Федерації не можуть повернутися до минулорічних показників запасів ракетного озброєння попри виробництво, розповіли в українській розвідці.