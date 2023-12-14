"Підтримка пропаганди": у ГУР прокоментували оголошення Буданова в розшук в РФ

За словами представника розвідки Андрія Юсова, не потрібно шукати логіку в діях противника. Росіяни неодноразово ухвалювали подібні "ідіотські" рішення.

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Російська оголосила в розшук начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Його звинувачують одразу за низкою статей. Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував такі дії противника, передає Liga.net 14 грудня.

За його словами, не потрібно шукати хоч найменшу частку логіки в діях російських співробітників правоохоронних органів, адже вони переслідують зовсім інші цілі.

"Це підтримка пропаганди. У Буданова ціла колекція подібних ідіотських рішень. Це черговий показник ефективної роботи розвідки і Буданова особисто. Головне рішення попереду — це рішення міжнародного трибуналу про дії російських військових злочинців", — заявив Андрій Юсов.

Сам Кирило Буданов на момент публікації матеріалу ніяк не коментував рішення про оголошення в розшук.

Розшук Буданова в Росії: що відомо

14 грудня повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Росії ухвалило рішення оголосити в розшук главу ГУР України Кирила Буданова. За даними російських медіа, українського розвідника розшукують за статтею кримінального кодексу, проте конкретну статтю не зазначають.

До речі, Лефортовський районний суд Москви навіть заочно заарештував Кирила Буданова на два місяці, однак термін мав би почати нараховуватися з моменту його "екстрадиції" на територію Росії або "затримання".

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що Кирило Буданов дав прогноз, як розвиватиметься тривала війна з РФ. За його словами, існує ймовірність тривалого конфлікту, про що говорять приклади невирішених територіальних питань у світі. У таких умовах Росія відмовиться від великих військових операцій.