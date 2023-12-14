МВС Росії оголосило главу ГУР України Кирила Буданова в розшук за "тероризм" (фото)

Лефортовський районний суд Москви заочно заарештував Буданова на два місяці. Щоправда, термін почне нараховуватися з моменту "екстрадиції" Буданова на територію РФ або "затримання" його там же.

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Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук главу ГУР України Кирила Буданова. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на базу відомства.

Повідомляється, що в базі йдеться, що Буданов у Росії розшукується за статтею Кримінального кодексу. Однак конкретна стаття — не вказується.

У матеріалі йдеться, що ще в жовтні 2022 року ФСБ РФ повідомило про те, що ГУР Міноборони України відповідальне за вибух на Кримському мосту 8 жовтня. Уже 21 квітня 2023 року Слідчий комітет РФ заочно висунув Буданову обвинувачення в причетності до так званого "теракту" за статтями за "створення терористичного співтовариства", "замах на здійснення теракту групою осіб за попередньою змовою", "незаконне придбання зброї групою осіб" і "незаконне придбання вибухових пристроїв групою осіб".

Ба більше, як зазначило агентство, Лефортовський районний суд Москви навіть заочно заарештував Буданова на два місяці. Щоправда, термін почне нараховуватися з моменту "екстрадиції" Буданова на територію РФ або "затримання" його там.

Також повідомляють, що 3 жовтня 2023 року Слідчий комітет РФ висунув Буданову обвинувачення в "терористичному акті" за організацію атак БПЛА на територію Росії в період із квітня 2022 року до вересня 2023 року.

МВС РФ оголосило главу ГУР Буданова в розшук

Нагадаємо, що в ГУР розповіли про отруєння дружини Буданова агентами РФ. Розвідка зазначила, що росіяни діють проти України не тільки на лінії фронту з автоматом. Щоб домогтися свого, ворог використовує найбрудніші методи.