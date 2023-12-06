Найгірші інструменти: у ГУР розповіли про отруєння дружини Буданова агентами РФ (відео)

Розвідка відзначила, що росіяни діють проти України не лише на лінії фронту з автоматом. Щоб добитися свого, ворог використовує найбрудніші методи.

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Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що дружина Кирила Буданова Маріанна наразі перебуває вдома. За нею продовжують наглядати медики, і вона поступово долає наслідки отруєння, про яке стало відомо 28 листопада. Про ситуацію щодо масового замаху на життя працівників ГУР Міноборони йшлося в інтерв'ю, яке дав Юсов порталу "Ми — Україна".

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За словами представника розвідки, медики виписали Маріанну Буданову з лікарні. Жінка перебуває під наглядом лікарів, і це триватиме довго. Також він пояснив, що здоров'я постраждалої "перебуває під контролем".

ГУР Міноборони проводить внутрішнє розслідування щодо інциденту з масовим отруєнням кількох високопоставлених працівників, пояснив Юсов. Наголосив, що вороги є навіть у тилу і потрібно бути пильними.

"Безумовно, в умовах повномасштабного вторгнення ми всі маємо бути насторожі та розуміти, що ворог не лише на лінії фронту з автоматом. Він використовує найгірші інструменти для досягнення своїх брудних цілей".

Про стан здоров'я інших працівників ГУР, які постраждали разом із Маріанною Будановою, Юсов нічого не сказав.

Отруєння дружини Буданова — деталі

Зазначимо, 28 листопада журналісти видання "Бабель" повідомили, що Маріанна Буданова, дружина голови ГУР Кирила Буданова, опинилася в лікарні із симптомами отруєння. Пізніше стало відомо, що постраждали й інші працівники: зазначалося, що це були не рядові люди в розвідці.

Згідно з попередніми припущеннями, невідомі зловмисники могли використати для злочину миш'як або ртуть. Також вказували, що речовина, яка потрапила всередину організмів постраждалих, не мала запаху та смаку. Симптоми першими проявилися в дружини Буданова, оскільки вона має "тендітнішу" тілобудову, пояснили джерела медіа.

Неназвані джерела журналістів також розповіли, який стан здоров'я Кирила Буданова. Чоловік не відчув симптоми отруєння: "У нього нічого не виявили", — заявили співрозмовники ЗМІ.

2 грудня в Офісі президента оприлюднили деякі дані щодо перебігу розслідування інциденту в ГУР. Згідно з попередніми результатами, отруєння могли здійснити "законсервовані агенти Кремля". Посадовці нагадали, що російська агентура насаджувалася в Україні всі 30 років незалежності. А зараз шпигуни можуть приїжджати навіть із "третіх країн".

Нагадуємо, 6 грудня на окупованих територіях РФ сталося кілька ексцесів. Наприклад, уночі зграя безпілотників атакувала Кримський півострів. Представники ГУР Міноборони пояснили, що вдалося поцілити по нафтобазі під Феодосією. Удень пролунав вибух у центрі Луганська: відбулося знешкодження колаборанта, який співпрацював із окупантами.