МВД России объявило главу ГУР Украины Кирилла Буданова в розыск за "терроризм" (фото)

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца. Правда, срок начнет начисляться с момента "экстрадиции" Буданова на территорию РФ или "задержания" его там же.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу ГУР Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Сообщается, что в базе говорится, что Буданов в России разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако конкретная статья – не указывается.

В материале говорится, что еще в октябре 2022 года ФСБ РФ сообщило о том, что ГУР Минобороны Украины ответственно за взрыв на Крымском мосту 8 октября. Уже 21 апреля 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к так называемому "теракту" по статьям за "создание террористического сообщества", "попутку осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору", "незаконное приобретение оружия группой лиц" и "незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц".

Более того, как отметило агентство, Лефортовский районный суд Москвы даже заочно арестовал Буданова на два месяца. Правда, срок начнет начисляться с момента "экстрадиции" Буданова на территорию РФ или "задержания" его там.

Также сообщается, что 3 октября 2023 года Следственный комитет РФ предъявил Буданову обвинение в "террористическом акте" за организацию атак БПЛА на территорию России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

МВД РФ объявило главу ГУР Буданова в розыск

Напомним, что в ГУР рассказали об отравлении жены Буданова агентами РФ. Разведка отметила, что россияне действуют против Украины не только на линии фронта с автоматом. Чтобы добиться своего, враг использует самые грязные методы.