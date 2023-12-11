Разговор Буданова с ВС РФ, спасение "Конана" и "вышки Бойко": новые детали операций ГУР (видео)
Боец спецподразделения разведки "Артан" рассказал, как проходила подготовка к высадке на "вышках Бойко" и как Кириллу Буданову удалось уговорить сдаться в плен более десятка вражеских штурмовиков.
Спецназовец Главного управления разведки Минобороны с позывным "Саба" рассказал, какие операции реализует спецподразделение "Артан", как прошло общение Кирилла Буданова с оккупантами и как происходило освобождение "вышек Бойко". Об этом известно из интервью, обнародованного "Радио Свобода".
"Саба" подтвердил, что за время полномасштабной войны "Артан" участвовал в боях за Киев и Бахмут, выполнял операции на Херсонском и Николаевском направлениях, побывал под Харьковом и в Черном море. Кроме того, спецназовцы реализовали "энергодарскую операцию" и операции в тылу ВС РФ.
"Работа в тылу врага что предусматривает? Работа с железнодорожной инфраструктурой, с линиями электропередач, складами, сбор информации", — объяснил разведчик.
Он рассказал, что бойцы получают информацию о скоплении сил ВС РФ и передают ее в штаб. Там уже принимается решение о поражении.
Убедительный разговор с Будановым
Во время одного из заданий "Артана" в эфир вышли российские бойцы, которые находились рядом. "Саба" вспомнил, что они пытались диктовать свои условия. Им ответил по рации лично руководитель ГУР Кирилл Буданов.
"Ну, ответ был такой, чтобы они сдались в плен. Группой", — передал разведчик.
В результате обменный фонд Украины пополнился более чем на 10 вражеских штурмовиков.
Командир — "Титан"
По словам спецназовца, командир подразделения имеет позывной "Титан". Он не сидит в штабе, а участвует в операциях.
В частности, "Титан" вместе с подчиненными был на "вышках Бойко", а также помогал эвакуировать своего раненого бойца из тыла врага.
Высадка на "вышках Бойко"
"Саба" рассказал, что на операцию по освобождению "вышек Бойко" бойцы подразделения отправились в гидрокостюмах и с аквалангами.
"Вышка — это прежде всего было закрытое пространство. Короткие дистанции... С собой брали автоматическое короткоствольное оружие", — объяснил он.
Спецназовцы также были вооружены противозенитными средствами, управляемыми ракетами и гранатометами. На пути к "вышкам Бойко" они попали в шторм, поэтому лодка примерно на 60% погрузилась в воду.
"Пулеметчик, который стоял на носу лодки с пулеметом — с головой зашел под воду. И это была не волна, а такие там сильные штормы", — вспомнил "Саба".
Однако он заверил, что обошлось без потерь. Разведчики завершили операцию мокрыми, но целыми. Более того, им удалось "затрофеить" радиолокационный комплекс "НЕВА-Б" и неуправляемые авиационные ракеты.
Подготовка к операции
Спецназовец признался, что участвовал в планировании высадки на "вышках Бойко" и подготовке бойцов.
"Я готовил своих людей, мы плавали, много плавали. На лодках. Не могу вам разглашать эту информацию", — отметил он.
По словам "Сабы", плавание в целом является стандартным элементом подготовки подразделения. В частности, разведчики учатся плавать со связанными руками и ногами, в униформе и штурмовых ботинках.
"Они набираются водой, тянут вниз. Так же одежда становится мокрой, сковывает движения", — объяснил военный.
Спасение "Конана"
"Конан" — один из бойцов "Артана", и во время операции на "вышках Бойко" он выпал за борт.
"Саба" рассказал, что не давал сослуживцу шансов, но на утро узнал о его спасении. "Конан" провел в открытом море 14 часов, но выжил.
"Я для себя сделал урок — никогда не нужно сдаваться. Наш командир все сделал для того, чтобы его нашли. А это очень трудно — найти человека в открытом море. Очень. Практически нереально", — признался спецназовец.
Напомним, "вышки Бойко" — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы, которые находятся в Черном море вблизи берегов временно оккупированного Крыма. 11 сентября в ГУР официально заявили, что Украина вернула их под контроль.
О разговоре руководителя ГУР Кирилла Буданова с российскими оккупантами уже упоминал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый". Он рассказал, что Буданов лично присутствовал на операции и провел со штурмовой группой ВС РФ переговоры по рации.