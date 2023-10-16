"Невероятная сила духа": боец рассказал, в каких спецоперациях ГУР участвует лично Буданов

По словам командира спецподразделения "Артан" Александра "Лютого", в ходе одной из задач Кирилл Буданов смог убедить 19 россиян сдаться в плен всего лишь с помощью личного разговора и переговоров по рации.

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Спецназовцев из Главного управления разведки часто направляют на миссии, где они вынуждены сталкиваться с значительным численным преимуществом врага. В некоторых из этих операций их руководителем является сам Кирилл Буданов. Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" в интервью изданию "РБК-Украина".

"Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич", — рассказал "Лютый".

Согласно его словам, Кирилл Буданов буквально, всего лишь с помощью личного разговора и переговоров по рации, смог убедить 19 россиян сдаться в плен.

"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", — вспомнил боец.

Напомним, 12 октября сообщалось, что Кирилл Буданов заявил, что возможность закончить войну в 2023 году была, однако Украина выбилась из графика по нескольким причинам. Глава ГУР не стал уточнять детали, ведь большинство из объяснений "составляют государственную тайну" и "не для публичного обсуждения".

В ГУР МОУ подтвердили высадку спецназовцев батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" в Крыму, которые вступили в бой с врагом. Отметили, что бойцы нанесли ВС РФ огневое поражение.