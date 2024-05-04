МВС Росії оголосило Зеленського в розшук: що відомо

Інформація про те, що Володимира Зеленського оголосили в розшук у Росії, з'явилася в суботу, 4 травня. За якою саме статтею "шукають" главу держави, поки невідомо.

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Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського за кримінальною статтею. Про це повідомляють росЗМІ.

Що конкретно закидають главі держави, невідомо.

"Володимир Олександрович Зеленський, 25.1.1978. Розшукується за статтею КК", — ідеться в повідомленні МВС.

Також наводяться дані Зеленського: стать, національність, дата і місце народження.

Фото: Скріншот МВС Росії

Зазначимо, що раніше про порушення кримінальної справи щодо Володимира Зеленського в російських засобах масової інформації та органах влади не повідомляли.

Нагадаємо, 14 грудня минулого року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук главу ГУР України Кирила Буданова. Лефортовський районний суд Москви навіть заочно його заарештував.

Того ж дня з'явилася і реакція від представника розвідки Андрія Юсова. Він зазначив, що в діях противника не потрібно шукати логіку, адже він переслідує зовсім іншу мету. "Це підтримка пропаганди. У Буданова ціла колекція подібних ідіотських рішень. Це черговий показник ефективної роботи розвідки і Буданова особисто. Головне рішення попереду — це рішення міжнародного трибуналу про дії російських військових злочинців", — заявив Андрій Юсов.

Трохи згодом стало відомо, що слідчий комітет РФ звинувачує українського розвідника у скоєнні 104 терактів.

26 березня Басманний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка за обвинуваченням у справі про "тероризм". Приводом для справи проти голови СБУ міг стати вибух вантажівки на Кримському мосту в жовтні 2022 року. Малюка також оголосили у федеральний і міжнародний розшук.

"Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує жодної уваги. Мене, як і всіх українців, цікавить тільки один суд — над їхнім господарем Путлером. Робимо все, від нас залежне, щоб побачити цього воєнного злочинця на лаві суду Гааги якнайшвидше", — прокоментував Фокусу свій "розшук" і "арешт" голова СБУ.