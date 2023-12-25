"Здійснив 104 теракти": російський суд заочно заарештував Кирила Буданова, деталі

Главі ГУР МОУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін почне виконуватися з моменту, коли генерал-лейтенанта екстрадують на територію Росії.

Related video

Начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирила Буданова заочно "заарештували" на території Російської Федерації. Про це повідомляє російське медіа "РИА Новости" 25 грудня.

Слідчий комітет РФ звинувачує українського розвідника в тому, що він нібито скоїв 104 теракти. У результаті, Басманний суд Москви ухвалив рішення про арешт Кирила Буданова, але заочний.

"Буданов К. О. обвинувачується у скоєнні 104 злочинів, передбачених п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 КК РФ (терористичний акт)", — заявила співрозмовниця журналістів.

Крім того, щодо глави ГУР МОУ нібито обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін 2 місяці. Термін почне виконуватися в тому разі, якщо відбудеться "екстрадиція" на територію Росії, або Кирило Буданов буде там затриманий.

Представники української розвідки ніяк не коментували цей інцидент на момент публікації матеріалу.

Розшук Буданова в РФ: що відомо

14 грудня повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Росії ухвалило рішення оголосити в розшук главу ГУР України Кирила Буданова. За даними російських медіа, українського розвідника розшукують за статтею кримінального кодексу, проте конкретну статтю не зазначають.

Того ж дня з'явилася і реакція від представника розвідки Андрія Юсова. Він зазначив, що в діях противника не потрібно шукати логіку, адже він переслідує зовсім іншу мету.

"Це підтримка пропаганди. У Буданова ціла колекція подібних ідіотських рішень. Це черговий показник ефективної роботи розвідки і Буданова особисто. Головне рішення попереду — це рішення міжнародного трибуналу про дії російських військових злочинців", — заявив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 14 грудня Кирило Буданов заявляв, що РФ не планує вести війну в Україні у 2025 році. За його словами, росіяни "дуже прискіпливо" рахують свої кошти, які йдуть на військову агресію проти України.