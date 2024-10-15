"Бог спас": жена дяди Жоры рассказала, как у шоумена случился инсульт

Наталья Мичковская рассказала, что один из врачей сказал, что с шоуменом все хорошо, но она настояла обратиться к другому специалисту. Сутки дядя Жора проходил с инсультом.

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Жена 49-летнего шоумена дяди Жоры Наталья Мичковская рассказала, как он пережил инсульт. Подробностями проблем со здоровьем у мужа она поделилась в интервью Алины Доротюк.

Так, событие имело место в начале пандемии в 2020 году. Как рассказала Наталья, однажды мужчина проснулся с нехарактерной для него болью в голове. Она настояла обратиться к врачу невропатологу. Однако, тот сказал, что все хорошо и отправил дядю Жору домой. Его состояние не улучшалось, поэтому Наталья настояла, чтобы он обратился к еще одному врачу.

01:34:17 — об инсульте Дяди Жоры

"Он проснулся утром, у него очень сильно болела голова и в глазах он не видел. Есть люди у которых часто болит голова, а есть такие люди у которых вообще по жизни очень редко бывает. Он относится, к тем, у кого вообще не было жалоб, а тут, чтобы я увидела, чтобы Вадим лежал. Я вижу что-то не то, я настояла на том, чтобы он пошел проверился к невропатологу. Невропатолог ему выписал ему "Нимесил" и сказал, что все хорошо. А я смотрю на него — это вообще не "Нимесил". Это вообще не связанные вещи. Я устроила такую панику и на следующий день мы пошли к еще одному врачу, а он уже сутки с инсультом. Мы сразу в больницу. Лечение. Тоже Бог спас, потому что могло быть гораздо хуже", — рассказала жена шоумена.

В тот же день дядя Жора хотел поехать с друзьями на рыбалку, но Наталья настояла, что надо ехать к другому врачу. Если бы женщина не уговорила его, то, по ее словам, все могло закончиться гораздо хуже.

Напомним, ранее писали, что дядя Жора рассказал, как пережил клиническую смерть.

Кроме этого, Фокус писал, что Джаред Лето закрыл комментарии в Instagram.