Небезпечні рубці підуть у минуле: вчені знайшли білок, що відновлює серце після нападу

Напади є серйозною небезпекою для нашого серця в довгостроковій перспективі, знижуючи його здатність перекачувати кров. Однак нещодавно вчені виявили унікальний білок, який може регенерувати його пошкоджені тканини.

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Вчені з Каліфорнійського університету виявили білок GPNMB, який відіграє вирішальну роль у процесі відновлення серця після інфаркту. Їхнє дослідження, проведене на тваринних моделях, показало, що макрофаги, імунні клітини, які походять з кісткового мозку, виділяють GPNMB, потім цей білок зв'язується з рецептором GPR39, запускаючи каскад лікувальних сигналів, які допомагають відновити серцеву тканину і зменшити рубцювання, пише News Medical.

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Отримані результати, опубліковані в журналі Nature Cardiovascular Research, можуть відкрити нові шляхи для терапії, спрямованої на поліпшення роботи серця і запобігання прогресуванню серцевої недостатності, вважають автори. Серцеві напади залишаються серйозною проблемою для здоров'я, трапляючись кожні 40 секунд в одних лише США, і є основною причиною серцевої недостатності у світі.

Коли серце переживає серцевий напад, воно слабшає й утворює рубцеву тканину, яка, хоча й стабілізується спочатку, з часом перешкоджає здатності серця перекачувати кров. Це і призводить до надмірного навантаження на здорові тканини серця, що залишилися, що часто закінчується серцевою недостатністю. У той час як минулі дослідження пов'язували GPNMB з наслідками серцевих захворювань, ця робота робить ще один крок уперед, визначаючи його безпосередню роль у загоєнні серця.

Команда Каліфорнійського університету використовувала мишачі моделі для вивчення функції білка. Вони виявили, що GPNMB не виробляється серцем природним чином, а генерується макрофагами безпосередньо вже після інфаркту. За допомогою так званих "генних нокаутів" і пересадки кісткового мозку вони помітили, що у мишей, позбавлених гена, спостерігалися найгірші результати відновлення, включно з підвищеним ризиком розриву серця. Навпаки, у мишей з нормальним рівнем GPNMB або тих, що отримували додаткові дози цього білка, спостерігалося поліпшення роботи серця і зменшення рубців після імітації інфаркту.

У 67% мишей із дефіцитом GPNMB спостерігався сильний фіброз, у той час як у контрольній групі таких було всього 8%. Дослідження також показало, що GPNMB зв'язується з GPR39, раніше сирітським рецептором, і сприяє кращій регенерації тканин. Ця взаємодія являє собою новий механізм відновлення серця і вказує на те, що GPNMB і GPR39 є потенційними мішенями для майбутніх методів лікування, спрямованих на обмеження пошкодження серця після інфаркту.

Серцево-судинні захворювання, включаючи серцеву недостатність, є причиною близько третини смертей у світі. Наразі не існує методів лікування, здатних безпосередньо підвищити природні здібності серця до відновлення, тому відкриття ролі GPNMB у зціленні серця видається особливо багатообіцяючим. Це дослідження не тільки дає надію на лікування серцевих захворювань у мільйонів людей, а й може прокласти шлях до створення терапії, спрямованої на відновлення тканин інших органів, таких як мозок і нирки, які аналогічним чином страждають від ішемічних ушкоджень.

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