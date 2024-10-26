Опасные рубцы уйдут в прошлое: ученые нашли белок, восстанавливающий сердце после приступа

Приступы являются серьезной опасностью для нашего сердца в долгосрочной перспективе, снижая его способность перекачивать кровь. Однако недавно ученые обнаружили уникальный белок, который может регенерировать его поврежденные ткани.

Related video

Ученые из Калифорнийского университета выявили белок GPNMB, который играет решающую роль в процессе восстановления сердца после инфаркта. Их исследование, проведенное на животных моделях, показало, что макрофаги, иммунные клетки, происходящие из костного мозга, выделяют GPNMB, затем этот белок связывается с рецептором GPR39, запуская каскад лечебных сигналов, которые помогают восстановить сердечную ткань и уменьшить рубцевание, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Полученные результаты, опубликованные в журнале Nature Cardiovascular Research, могут открыть новые пути для терапии, направленной на улучшение работы сердца и предотвращение прогрессирования сердечной недостаточности, считают авторы. Сердечные приступы остаются серьезной проблемой для здоровья, случаясь каждые 40 секунд в одних лишь США, и являются основной причиной сердечной недостаточности в мире.

Когда сердце переживает сердечный приступ, оно ослабевает и образует рубцовую ткань, которая, хотя и стабилизируется вначале, со временем препятствует способности сердца перекачивать кровь. Это и приводит к чрезмерной нагрузке на оставшиеся здоровые ткани сердца, что часто заканчивается сердечной недостаточностью. В то время как прошлые исследования связывали GPNMB с последствиями сердечных заболеваний, данная работа делает еще один шаг вперед, определяя его непосредственную роль в заживлении сердца.

Команда Калифорнийского университета использовала мышиные модели для изучения функции белка. Они обнаружили, что GPNMB не вырабатывается сердцем естественным образом, а генерируется макрофагами непосредственно уже после инфаркта. С помощью так называемых "генных нокаутов" и пересадки костного мозга они заметили, что у мышей, лишенных гена, наблюдались худшие результаты восстановления, включая повышенный риск разрыва сердца. Напротив, у мышей с нормальным уровнем GPNMB или получавших дополнительные дозы этого белка, наблюдалось улучшение работы сердца и уменьшение рубцов после имитации инфаркта.

У 67% мышей с дефицитом GPNMB наблюдался сильный фиброз, в то время как в контрольной группе таких было всего 8%. Исследование также показало, что GPNMB связывается с GPR39, ранее сиротским рецептором, и способствует лучшей регенерации тканей. Это взаимодействие представляет собой новый механизм восстановления сердца и указывает на то, что GPNMB и GPR39 являются потенциальными мишенями для будущих методов лечения, направленных на ограничение повреждения сердца после инфаркта.

Сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечную недостаточность, являются причиной около трети смертей в мире. В настоящее время не существует методов лечения, способных напрямую повысить естественные способности сердца к восстановлению, поэтому открытие роли GPNMB в исцелении сердца представляется особенно многообещающим. Это исследование не только дает надежду на лечение сердечных заболеваний у миллионов людей, но и может проложить путь к созданию терапии, направленной на восстановление тканей других органов, таких как мозг и почки, которые аналогичным образом страдают от ишемических повреждений.

Ранее Фокус писал о пяти ежедневных привычках, которые помогут укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Также Фокус писал о 5 очевидных признаках серьезных проблем с сердцем. Наше сердце часто может подвергаться серьезным болезням не проявляя очевидных признаков их развития.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.