Женщина без опыта полетов посадила самолет после того, как у пилота случился инфаркт

Ивонн Кинане-Уэллс совершила экстренную посадку по указаниям диспетчера. Женщина никогда раньше не управляла летательным аппаратом.

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69-летняя Ивонн Кинане-Уэллс из Лас-Вегаса (штат Невада, США), не имевшая опыта полетов, взяла на себя управление самолетом и благополучно приземлилась в аэропорту штата Калифорния после того, как у ее мужа-пилота Элиота Альпера случился сердечный приступ. Об это пишет New York Post.

Женщина позвонила диспетчеру, чтобы он помог ей посадить винтовой самолет, в то время как ее муж лежал в кресле пилота рядом с ней на высоте 5 900 футов (1,8 км) над уровнем моря. Американка никогда раньше не управляла летательным аппаратом, но после того, как пилот стал недееспособным, у нее не осталось другого выбора.

Пара летела из аэропорта Хендерсон в Лас-Вегасе в Монтерей, штат Калифорния, когда у Альпера начались приступы. Диспетчер на другом конце провода проинструктировал Кинане-Уэллс о посадке, посоветовав ей добавить мощности, а затем направил ее в ближайший аэропорт.

"Мы настроим вас так, что, когда вы выровняетесь после разворота, вы сразу же направитесь в аэропорт Бейкерсфилд. Вас это устраивает?" — спросил он у женщины.

Через несколько минут американка впервые в жизни успешно совершила аварийную посадку.

69-летняя Ивонн Кинане-Уэллс и ее муж Элиот Альпер Фото: Inside Edition

Бригады скорой помощи на земле использовали свои аварийные машины, чтобы перехватить приземляющийся самолет. Ивонн преодолела всю взлетно-посадочную полосу длиной 11 000 футов (3,3 км), проехав немного по бездорожью, прежде чем остановиться.

Пожарная служба округа Керн немедленно доставила все еще не пришедшего в себя Альпера в больницу. Его текущее состояние неизвестно. Директор аэропорта Рон Брюстер отметил, что никогда не видел такой посадки, как у Кинане-Уэллса.

"Насколько мне известно, это беспрецедентный случай. Я никогда не видел такого за всю свою карьеру", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели. Джимин Ли, находившаяся на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы заснять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.

Также стало известно, что моряк 76 дней выживал на надувной лодке посреди океана. Стив Каллахан спроектировал и построил лодку "Наполеон Соло", которая потерпела крушение. Мужчине удалось спастись на надувном плоту, однако он оказался на расстоянии 1287 км от берега.