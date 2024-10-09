Жінка без досвіду польотів посадила літак після того, як у пілота стався інфаркт

Івонн Кінане-Веллс здійснила екстрену посадку за вказівками диспетчера. Жінка ніколи раніше не керувала літальним апаратом.

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69-річна Івонн Кінане-Веллс із Лас-Вегаса (штат Невада, США), яка не мала досвіду польотів, взяла на себе керування літаком і успішно приземлилася в аеропорту штату Каліфорнія після того, як у її чоловіка-пілота Еліота Альпера стався серцевий напад. Про це пише New York Post.

Жінка зателефонувала диспетчеру, щоб він допоміг їй посадити гвинтовий літак, тоді як її чоловік лежав у кріслі пілота поруч із нею на висоті 5 900 футів (1,8 км) над рівнем моря. Американка ніколи раніше не керувала літальним апаратом, але після того, як пілот став недієздатним, у неї не залишилося іншого вибору.

Пара летіла з аеропорту Хендерсон у Лас-Вегасі в Монтерей, штат Каліфорнія, коли в Альпера почалися напади. Диспетчер на іншому кінці дроту проінструктував Кінане-Веллс про посадку, порадивши їй додати потужності, а потім скерував її в найближчий аеропорт.

"Ми налаштуємо вас так, що, коли ви вирівняєтесь після розвороту, ви одразу ж попрямуєте в аеропорт Бейкерсфілд. Вас це влаштовує?" — запитав він у жінки.

Через кілька хвилин американка вперше в житті успішно здійснила аварійну посадку.

69-річна Івонн Кінане-Веллс та її чоловік Еліот Альпер Фото: Inside Edition

Бригади швидкої допомоги на землі використовували свої аварійні машини, щоб перехопити літак, що приземляється. Івонн подолала всю злітно-посадкову смугу довжиною 11 000 футів (3,3 км), проїхавши трохи бездоріжжям, перш ніж зупинитися.

Пожежна служба округу Керн негайно доправила Альпера, який все ще не прийшов до тями, до лікарні. Його поточний стан невідомий. Директор аеропорту Рон Брюстер зазначив, що ніколи не бачив такої посадки, як у Кінане-Веллса.

"Наскільки мені відомо, це безпрецедентний випадок. Я ніколи не бачив такого за всю свою кар'єру", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що моряк 76 днів виживав на надувному човні посеред океану. Стів Каллахан спроєктував і побудував човен "Наполеон Соло", який зазнав аварії. Чоловікові вдалося врятуватися на надувному плоту, проте він опинився на відстані 1287 км від берега.