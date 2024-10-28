Підбадьорливий розряд став порятунком: учені розробили новий метод лікування депресії вдома

Деякі люди досі відмахуються від депресії, як від неіснуючого захворювання, що не завадило йому набути глобального масштабу лиха. Але вчені розробили ефективний і простий метод її лікування вдома за допомогою електрики.

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Нове дослідження вчених представило багатообіцяючі результати про ефективність транскраніальної стимуляції постійним струмом (ТСПТ) як домашнього методу лікування депресії. Автори вважають, що такий допоміжний метод лікування може допомогти налагодити мільйони життів, оскільки багато людей, які страждають від депресії, не можуть знайти в собі сили постійно звертатися по допомогу, пише Knowridge.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, показує, що такий спосіб лікування хвороби може стати безпечною, неінвазивною альтернативою традиційним методам лікування депресії, включно з медикаментами і терапією. ТСПТ — це неінвазивна процедура, яка використовує слабкий електричний струм, зазвичай від 0,5 до 2 міліампер, що подається через електроди на шкірі голови для стимуляції певних ділянок мозку. Цей метод застосовували в клінічних умовах для лікування таких захворювань, як психоз і розлади харчової поведінки, але це дослідження було присвячене його можливостям для лікування депресії в домашніх умовах.

Метою дослідження було вивчення більш доступного варіанту лікування, що дає змогу пацієнтам самостійно керувати своєю терапією, з мінімальними побічними ефектами порівняно з традиційними методами лікування, такими як медикаменти. У міжнародному дослідженні, проведеному під керівництвом професора Родріго Мачадо-Віейра з UTHealth Houston, взяли участь 174 дорослих із діагнозом депресія середнього та тяжкого ступеня. Учасників випадковим чином розділили на дві групи: одна з них отримувала активний електромагнітний імпульс, а інша — плацебо, яке не подавало жодного струму. Обидві групи використовували прилад у домашніх умовах протягом десяти тижнів із різною кількістю сеансів на тиждень.

В учасників активної групи ТСПТ спостерігалося помітне поліпшення тяжкості депресії: 44,9 % досягли ремісії, тоді як у групі плацебо цей показник становив лише 21,8 %. Старша авторка дослідження, професорка Синтія Фу з Королівського коледжу Лондона, нагадала про глобальний тягар депресії, наголосивши, що хоча ліки та терапія можуть бути ефективними, вони часто мають обмеження, як-от побічні ефекти та проблеми доступності. З іншого боку, ТСПТ пропонує потенційно новий підхід, який одночасно доступний і не має ускладнень, пов'язаних із нинішніми методами лікування першої лінії.

Рейчел Вудхем, перша авторка дослідження з Університету Східного Лондона, зазначила, що цей метод може стати практичним варіантом для пацієнтів, яким необхідно більше контролю над процесом лікування. Даніель Менссон, співзасновник Flow Neuroscience, також високо оцінив спільні зусилля, які зробили цей прорив можливим, зазначивши, що метою команди завжди була розробка безпечного, ефективного і широко доступного варіанту лікування. Спільна робота дослідників протягом восьми років дала змогу зробити значний крок уперед у лікуванні афективних розладів, вважає він.

Автори висловили оптимізм з приводу того, що ТСПТ незабаром може стати цінним інструментом для людей, які страждають на депресію, особливо для тих, хто зазнає труднощів з традиційними методами лікування. Його результати являють собою багатообіцяючу розробку в галузі психічного здоров'я, що дає надію мільйонам людей, які стикаються з цією хворобою в усьому світі.

Ця проста і не пов'язана з великим ризиком методика може стати цінним доповненням до арсеналу методів лікування, доступних тим, хто не знайшов полегшення в існуючих способах. Очікується, що подальші дослідження дадуть змогу підтвердити її ефективність і забезпечити безпечне застосування для ширших верств населення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.