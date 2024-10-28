Бодрящий разряд стал спасением: ученые разработали новый метод лечения депрессии на дому

Некоторые люди до сих пор отмахиваются от депрессии, как от несуществующего заболевания, что не помешало ему приобрести глобальный масштаб бедствия. Но ученые разработали эффективный и простой метод ее лечения на дому с помощью электричества.

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Новое исследование ученых представило многообещающие результаты об эффективности транскраниальной стимуляции постоянным током (ТСПТ) в качестве домашнего метода лечения депрессии. Авторы считают, что такой вспомогательный метод лечения может помочь наладить миллионы жизней, так как многие люди, которые страдают от депрессии, не могут найти в себе силы постоянно обращаться за помощью, пишет Knowridge.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показывает, что такой способ лечения болезни может стать безопасной, неинвазивной альтернативой традиционным методам лечения депрессии, включая медикаменты и терапию. ТСПТ — это неинвазивная процедура, которая использует слабый электрический ток, обычно от 0,5 до 2 миллиампер, подаваемый через электроды на коже головы для стимуляции определенных областей мозга. Этот метод применялся в клинических условиях для лечения таких заболеваний, как психоз и расстройства пищевого поведения, но данное исследование было посвящено его возможностям для лечения депрессии в домашних условиях.

Целью исследования было изучение более доступного варианта лечения, позволяющего пациентам самостоятельно управлять своей терапией, с минимальными побочными эффектами по сравнению с традиционными методами лечения, такими как медикаменты. В международном исследовании, проведенном под руководством профессора Родриго Мачадо-Виейра из UTHealth Houston, приняли участие 174 взрослых с диагнозом депрессия средней и тяжелой степени. Участники были случайным образом разделены на две группы: одна из них получала активный электромагнитный импульс, а другая — плацебо, не подающий никакого тока. Обе группы использовали прибор в домашних условиях в течение десяти недель с разным количеством сеансов в неделю.

У участников активной группы ТСПТ наблюдалось заметное улучшение тяжести депрессии: 44,9 % достигли ремиссии, в то время как в группе плацебо этот показатель составил лишь 21,8 %. Старший автор исследования, профессор Синтия Фу из Королевского колледжа Лондона, напомнила о глобальном бремени депрессии, подчеркнув, что хотя лекарства и терапия могут быть эффективными, они часто имеют ограничения, такие как побочные эффекты и проблемы доступности. С другой стороны, ТСПТ предлагает потенциально новый подход, который одновременно доступен и не имеет осложнений, связанных с нынешними методами лечения первой линии.

Рейчел Вудхэм, первый автор исследования из Университета Восточного Лондона, отметила, что этот метод может стать практичным вариантом для пациентов, которым необходимо больше контроля над процессом лечения. Даниэль Менссон, соучредитель Flow Neuroscience, также высоко оценил совместные усилия, которые сделали этот прорыв возможным, отметив, что целью команды всегда была разработка безопасного, эффективного и широко доступного варианта лечения. Совместная работа исследователей на протяжении восьми лет позволила сделать значительный шаг вперед в лечении аффективных расстройств, считает он.

Авторы выразили оптимизм по поводу того, что ТСПТ вскоре может стать ценным инструментом для людей, страдающих депрессией, особенно для тех, кто испытывает трудности с традиционными методами лечения. Его результаты представляют собой многообещающую разработку в области психического здоровья, дающую надежду миллионам людей, которые сталкиваются с этой болезнью во всем мире.

Эта простая и не связанная с большим риском методика может стать ценным дополнением к арсеналу методов лечения, доступных тем, кто не нашел облегчения в существующих способах. Ожидается, что дальнейшие исследования позволят подтвердить ее эффективность и обеспечить безопасное применение для более широких слоев населения.

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