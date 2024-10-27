Топ 4 ефективні поради, які допоможуть накачати м'язи за 30 днів

Більшість людей прагнуть мати накачане і підтягнуте тіло. Сильні м'язи покращують повсякденну діяльність, знижують ризик м'язових травм і покращують зовнішній вигляд.

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Наявність м'язів не тільки гарантує красиву і підтягнуту фігуру, а й гарантує більш швидке і ефективне схуднення, якщо у вас є проблеми із зайвою вагою. Саме тому потрібно потурбуватися про нарощування м'язової маси. Терпляче дотримання цих рекомендацій може ефективно збільшити ріст м'язів менш ніж за місяць. Про це пише Times of India.

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Регулярні тренування

Фото: Freepik

Регулярні силові тренування необхідні для нарощування м'язової маси. Підходи не менше десяти повторень повинні виконуватися новачками з використанням помірних ваг. Починати подорож силовими тренуваннями слід поступово, потроху збільшуючи вагу, щоб запобігти травмам. Часті силові тренування допомагають психічному здоров'ю, знижуючи стрес і депресію, а також збільшують фізичну силу.

Добавки

Додавання в раціон додаткових поживних речовин може допомогти заповнити прогалину в раціоні, оскільки поживні речовини можуть бути отримані не тільки з продуктів харчування. Може бути корисно включити в раціон сироватку і протеїновий порошок для прискорення росту м'язів.

Здорове харчування

Фото: Freepik

Здорове харчування необхідне для нарощування м'язової маси та допомоги в правильному відновленні м'язів. Людям, які регулярно займаються спортом, але все ще відчувають проблеми з набором м'язової маси, можливо, потрібно скорегувати своє харчування. Якщо ви хочете набрати м'язову масу, то повинні їсти більше білка, ніж рекомендована дієтична норма (RDA), яка становить 0,8 грама на кілограм маси тіла. Щоб сприяти росту м'язів, дуже важливо споживати достатню кількість калорій щодня, особливо після інтенсивних тренувань.

Достатня кількість сну

Фото: Freepik

Коли йдеться про набір м'язової маси, не варто забувати про важливість повноцінного сну. Достатня кількість сну має важливе значення для нарощування м'язової маси. Якщо ви хочете накачати м'язи, то маєте подбати про те, щоб спати щонайменше 8-9 годин на додачу до енергійних вправ і здорового харчування. Достатня кількість сну допомагає контролювати гормони росту, необхідні для нарощування м'язової маси.

Вищезазначеної дієти та режиму фізичних вправ слід дотримуватися під керівництвом кваліфікованого дієтолога та тренера з фітнесу.

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Раніше Фокус писав про те, які вправи допоможуть схуднути і зміцнити м'язи ніг.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.