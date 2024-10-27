Відвоювали наше дихання назад: учені відкрили спосіб лікування небезпечної аутоімунної хвороби

Багато аутоімунних захворювань важко піддаються ефективному лікуванню через роль самого організму в їхньому розвитку. Однак вчені виявили новий простий метод запобігання таким ускладненням, потенційно позбавлений частини побічних ефектів.

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Дослідники з Університету Еморі зробили значний прорив у лікуванні цілої низки аутоімунних захворювань, серед яких була і міастенія Гравіс (МГ). Це захворювання, що забирає не тільки фізичні сили, а й часом і саму можливість дихати, переростаючи в набагато серйознішу загрозу життю, проте тепер у науки з'явилася надія на лікування цієї хвороби, пише ScienceDaily.

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Міастенія Гравіс (МГ) — це хронічне захворювання, за якого через активність антитіл порушується зв'язок між нервами та м'язами, що призводить до їхньої слабкості та, у важких випадках, до утруднення дихання. Багато аутоімунних захворювань, у тому числі МГ, виникають через нездатність організму регулювати антитіла IgG, що призводить до надмірно активної імунної реакції.

У дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі Cell, команда дослідників на чолі з експертом з біохімії Еріком Сундбергом з Медичної школи Університету Еморі виявила сімейство ферментів, здатних зменшити шкідливий вплив цих гіперактивних антитіл. Проведене на мишачих моделях, воно показало, що конкретний фермент, ендоглікозидаза CU43, особливо ефективний у лікуванні таких захворювань, як МГ, оскільки змінює антитіла таким чином, що вони не запускають процес самого розвитку захворювання. Сундберг виокремив двояку роль антитіл, заявивши: "Людські антитіла мають вирішальне значення для боротьби з інфекціями, але також можуть самі спричиняти захворювання, включно з аутоімунними станами".

Нещодавно відкриті ферменти, такі як CU43, змінюють ці антитіла, ефективно запобігаючи активності, що викликає захворювання. Цей ферментний підхід пропонує новий варіант лікування, особливо для захворювань, які наразі мають обмежені терапевтичні способи боротьби з ними. У випробуваннях на мишачих моделях фермент продемонстрував стабільну та ефективну здатність зменшувати симптоми IgG-опосередкованих захворювань.

Особливої уваги вчених заслужила ефективність CU43. Порівняно з наявними методами лікування аутоімунних захворювань, фермент виявився ефективним у дозах, у 4 000 разів менших, ніж у наявних ліків. Це означає, що пацієнти потенційно можуть відчувати менше побічних ефектів через значно знижене дозування. Джеффрі Раветч, імунолог із Рокфеллерівського університету та співавтор дослідження, зазначив, що потенціал цього ферменту "вражаючий порівняно з наявними методами лікування".

У майбутньому дослідницька група сподівається, що отримані результати призведуть до клінічних випробувань уже на людях. Сундберг підкреслив, що цей фермент може бути використаний для лікування широкого спектра аутоімунних захворювань, а не тільки МГ. З огляду на здатність ферменту впливати на першопричину цих захворювань, надактивні антитіла, це може змінити картину лікування для багатьох пацієнтів, які страждають від різних хвороб.

Якщо CU43 або споріднені ферменти будуть успішно адаптовані для використання людиною, вони можуть стати ефективнішою і менш ризикованою альтернативою наявним імуносупресивним методам лікування, які потребують значно більшого дозування.

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