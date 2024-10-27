Отвоевали наше дыхание обратно: ученые открыли способ лечения опасной аутоиммунной болезни

Многие аутоиммунные заболевания тяжело поддаются эффективному лечению из-за роли самого организма в их развитии. Однако ученые обнаружили новый простой метод предотвращения таких осложнений, потенциально лишенный части побочных эффектов.

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Исследователи из Университета Эмори совершили значительный прорыв в лечении целого ряда аутоиммунных заболеваний, среди которых была и миастения Гравис (МГ). Это заболевание, отнимающее не только физические силы, но порой и саму возможность дышать, перерастая в гораздо более серьезную угрозу жизни, однако теперь у науки появилась надежда на лечение этой болезни, пишет ScienceDaily.

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Миастения Гравис (МГ) — это хроническое заболевание, при котором из-за активности антител нарушается связь между нервами и мышцами, что приводит к их слабости и, в тяжелых случаях, к затруднению дыхания. Многие аутоиммунные заболевания, в том числе МГ, возникают из-за неспособности организма регулировать антитела IgG, что приводит к чрезмерно активной иммунной реакции.

В исследовании, недавно опубликованном в журнале Cell, команда исследователей во главе с экспертом по биохимии Эриком Сундбергом из Медицинской школы Университета Эмори выявила семейство ферментов, способных уменьшить вредное воздействие этих гиперактивных антител. Проведенное на мышиных моделях, оно показало, что конкретный фермент, эндогликозидаза CU43, особенно эффективен в лечении таких заболеваний, как МГ, поскольку изменяет антитела таким образом, что они не запускают процесс самого развития заболевания. Сундберг выделил двоякую роль антител, заявив: "Человеческие антитела имеют решающее значение для борьбы с инфекциями, но также могут сами вызывать заболевания, включая аутоиммунные состояния".

Недавно открытые ферменты, такие как CU43, изменяют эти антитела, эффективно предотвращая активность, вызывающую заболевания. Этот ферментный подход предлагает новый вариант лечения, особенно для заболеваний, которые в настоящее время имеют ограниченные терапевтические способы борьбы с ними. В испытаниях на мышиных моделях фермент продемонстрировал стабильную и эффективную способность уменьшать симптомы IgG-опосредованных заболеваний.

Особого внимания ученых заслужила эффективность CU43. По сравнению с существующими методами лечения аутоиммунных заболеваний, фермент оказался эффективным в дозах, в 4 000 раз меньших, чем у существующих лекарств. Это означает, что пациенты потенциально могут испытывать меньше побочных эффектов из-за значительно сниженной дозировки. Джеффри Раветч, иммунолог из Рокфеллеровского университета и соавтор исследования, отметил, что потенциал этого фермента "поразителен по сравнению с существующими методами лечения".

В будущем исследовательская группа надеется, что полученные результаты приведут к клиническим испытаниям уже на людях. Сундберг подчеркнул, что этот фермент может быть использован для лечения широкого спектра аутоиммунных заболеваний, а не только МГ. Учитывая способность фермента воздействовать на первопричину этих заболеваний, сверхактивные антитела, это может изменить картину лечения для многих пациентов, страдающих от различных болезней.

Если CU43 или родственные ферменты будут успешно адаптированы для использования человеком, они могут стать более эффективной и менее рискованной альтернативой существующим иммуносупрессивным методам лечения, требующим куда большей дозировки.

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