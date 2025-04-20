Украинская гимнастка, победившая на Кубке мира, показала свое отношение к россиянке и беларусске (видео)

16-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на этапе проходящего в Баку (Азербайджан) Кубка мира по художественной гимнастике. Во время награждения она не стала фотографироваться с соперницами из России и Беларуси.

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Об этом сообщает Новое Время.

Юная спортсменка победила с результатом 29,250 баллов, опередив Веру Туголукову, россиянку, которая представляла Кипр, и Анастасию Салос из Беларуси, соревновавшуюся под нейтральным флагом.

Когда пришло время награждения, она отказалась от совместного фото, развернулась и покинула церемонию. Таким образом она показала свое отношение к представительницам государств, которые поддерживают агрессию Российской Федерации против Украины.

В честь победы Таисии прозвучал гимн нашей страны.

Позже Онофрийчук стала второй в упражнениях с мячом. Вместе с ней на пьедестал почета поднялись все та же Туголукова и беларусска Алина Гарнасько. Как и в первый раз, Таисия их проигнорировала.

С результатом 113.250 балла украинка в многоборстве борьбе за золото уступила только итальянке Софии Рафаэли (113.400), бронза – у болгарки Стиляны Николовой (113.150).

Из Баку юная спортсменка привезла одну золотую, три серебряные и бронзовую медали.

Таисия также – бронзовый призер чемпионата Европы по обручу 2024 года и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров с булавами в 2023 году. Она – абсолютная чемпионка Украины 2024 года и представляла Украину на летних Олимпийских играх 2024 года в женском индивидуальном художественном многоборье, где вышла в финал и заняла девятое место.

Тренерами девушки являются легендарные спортсменки Ирина Блохина и Ирина Дерюгина.

В целом же в Баку украинская команда была представлена двумя спортсменками в индивидуальном первенстве и сборной командой в групповых упражнениях. Следующий этап Кубка мира состоится в узбекистанском Ташкенте в течение 25-27 апреля.

Ранее Фокус писал, что украинская спортсменка отказалась пожимать руку россиянке после победы, а та ответила руганью.