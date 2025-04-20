Українська гімнастка, яка перемогла на Кубку світу, показала своє ставлення до росіянки та білоруски (відео)

16-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла золоту медаль у вправах з обручем на етапі Кубка світу з художньої гімнастики, який проходить у Баку (Азербайджан). Під час нагородження вона не стала фотографуватися із суперницями з Росії та Білорусі.

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Про це повідомляє Новое Время.

Юна спортсменка перемогла з результатом 29,250 балів, випередивши Віру Туголукову, росіянку, яка представляла Кіпр, і Анастасію Салос із Білорусі, яка змагалася під нейтральним прапором.

Коли настав час нагородження, вона відмовилася від спільного фото, розвернулася і покинула церемонію. Таким чином вона показала своє ставлення до представниць держав, які підтримують агресію Російської Федерації проти України.

На честь перемоги Таїсії пролунав гімн нашої країни.

Пізніше Онофрійчук стала другою у вправах із м'ячем. Разом із нею на п'єдестал пошани піднялися все та ж Туголукова і білоруска Аліна Гарнасько. Як і першого разу, Таїсія їх проігнорувала.

З результатом 113.250 бала українка в багатоборстві боротьбі за золото поступилася тільки італійці Софії Рафаелі (113.400), бронза — у болгарки Стиляни Ніколової (113.150).

З Баку юна спортсменка привезла одну золоту, три срібні та бронзову медалі.

Таїсія також — бронзова призерка чемпіонату Європи з обруча 2024 року та срібна призерка чемпіонату світу серед юніорів з булавами 2023 року. Вона — абсолютна чемпіонка України 2024 року і представляла Україну на літніх Олімпійських іграх 2024 року в жіночому індивідуальному художньому багатоборстві, де вийшла у фінал і посіла дев'яте місце.

Тренерами дівчини є легендарні спортсменки Ірина Блохіна та Ірина Дерюгіна.

Загалом же в Баку українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Наступний етап Кубка світу відбудеться в узбекистанському Ташкенті протягом 25-27 квітня.

Раніше Фокус писав, що українська спортсменка відмовилася тиснути руку росіянці після перемоги, а та відповіла лайкою.