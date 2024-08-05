Доповнення до терапії: вчені розповіли, як фізичні вправи допомагають у разі депресії

Позитивні ефекти фізичних навантажень для тіла і розуму вже багато років допомагають мільйонам людей впоратися зі своїми хворобами. У новому дослідженні вчені з'ясували, як і наскільки сильно вони впливають на вирішення психологічних проблем.

Related video

Позитивний вплив фізичних вправ на депресію вже тривалий час підтверджений документально вченими та їхніми дослідженнями, проте точні механізми, що лежать в основі їхньої антидепресивної дії, залишалися незрозумілими. Однак нещодавно вчені вирішили з'ясувати ці механізми, протиставивши депресію фізичним навантаженням, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідники з Університетського коледжу Лондона (UCL) проаналізували численні наукові роботи, щоб з'ясувати, як депресія і фізична активність впливають на мотивацію. Згідно з їхньою гіпотезою, люди, які страждають на депресію, можуть відчувати апатію та ангедонію — стани, які значно знижують мотивацію і перешкоджають залученню до роботи та соціальної діяльності.

Важливо

Стосується всіх: депресія частіше уражає подружжя людей із хворим серцем, вважають учені

Науці відомо, що аеробні вправи можуть полегшувати або запобігати депресивним симптомам, проте глибинні процеси до кінця ще не вивчені. Докторка Емілі Гірд з Інституту когнітивної нейронауки UCL, провідна авторка дослідження, опублікованого в журналі Translational Psychiatry, наголосила на складності механізмів, які, імовірно, включають у себе цілу низку біологічних і психологічних процесів.

Попередні дослідження пов'язували ангедонію з порушеннями в мозкових шляхах винагороди. Ці шляхи, що активізуються при отриманні задоволення, наприклад від їжі, сексу або наркотиків, що викликають залежність, вивільняють дофамін, який сприяє задоволенню і мотивації. У людей із депресією ці шляхи порушені, що знижує готовність докладати зусиль для отримання винагороди. Ба більше, депресія, особливо ангедонія, пов'язана із запаленням, яке порушує активність дофаміну.

Дослідження показали, що зменшення запалення може зменшити депресивні симптоми та ангедонію, дійшовши висновку, що запалення знижує передачу дофаміну, що призводить до зниження мотивації та втоми. Існують переконливі докази того, що фізична активність зменшує запалення та посилює функцію дофаміну, обробку винагороди, зусилля та мотивацію.

Гірд заявила, що фізичні вправи, особливо аеробні, зменшують запалення і посилюють передачу дофаміну, збільшуючи бажання докладати зусиль, тим самим підвищуючи загальну мотивацію. Ця гіпотеза може лягти в основу нових стратегій лікування депресії, таких як персоналізовані програми вправ, вважають автори. Але для оцінки впливу фізичних вправ на такі змінні, як запалення, передача дофаміну і мотивація, необхідні подальші великомасштабні рандомізовані контрольовані дослідження. Одне з таких досліджень проводиться зараз, у ньому беруть участь 250 осіб віком від 18 до 60 років.

Розуміння механізмів, що лежать в основі антидепресивного ефекту фізичної активності, може також пролити світло на причини депресії та допомогти розробити нові стратегії втручання, включаючи персоналізовані методи допомоги. Усунення бар'єрів, що перешкоджають заняттям спортом, має величезне значення, особливо для людей з депресією, оскільки регулярна фізична активність може полегшити їхні симптоми, поліпшити настрій і надати їм сили на шляху до одужання.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.